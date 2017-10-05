"Волжскую коммуну" наградил Дмитрий Песков

В среду, 4 октября, в ходе международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоялось награждение победителей Третьего Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2017".

ГАУ Самарской области "Редакция газеты "Волжская коммуна" стало победителем среди региональных печатных СМИ в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение".

В церемонии, которая проходила на территории Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве, приняли участие председатель экспертного совета конкурса, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и министр энергетики России Александр Новак. Диплом и памятную статуэтку получила редактор отдела экономики "Волжской коммуны" Юлия Василькина.

Как сообщила пресс-служба министерства энергетики России, в этом году на конкурс поступило 400 заявок из 55 регионов. Свои материалы отправили федеральные и региональные СМИ, отделы по связям с общественностью компаний ТЭК и региональных администраций.

Напомним, на конкурс был представлен проект "Волжской коммуны" под названием "Опыт Самарской области в применении энергоэффективных технологий в энергетике, промышленности и ЖКХ". В газете вышел цикл публикаций, посвященных рациональному расходованию ресурсов и современным технологиям. На конкурс были направлены материалы нескольких журналистов "Волжской коммуны": Петра Слизевича, Юлии Василькиной, Екатерины Коноваловой, Сергея Алешина. Речь шла как о модернизации промышленных предприятий, так и о ремонте, проводимом в жилых домах. В материалах "ВК" эксперты представили свою точку зрения относительно процесса развития энергоэффективных технологий во многих сферах, от энергетики до ЖКХ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РЭН обещает стать ежегодным крупнейшим и российским, и международным событием в энергетике.

"Мы знаем, что энергетика — одна из важнейших отраслей нашей экономики. Это то, что нас согревает, развивает и является залогом инновационного развития. Энергетика — это наше все, а российская энергетика должна быть законодателем основных трендов на мировом уровне. И роль СМИ в освещении деятельности отраслей нашей экономики огромна", — заявил он

Министр энергетики поблагодарил представителей СМИ, пресс-службы компаний, которые активно вовлечены в освещение деятельности ТЭК.

"Для нас очень важна ваша объективная оценка. Вызывает восхищение уровень знаний и широкий кругозор номинантов", — подчеркнул Александр Новак.

Министр выразил надежду, что РЭН станет хорошей дискуссионной площадкой и займет достойное место среди международных форумов в области ТЭК.

"В ходе РЭН можно будет обсуждать текущие проблемы и перспективы энергетики, общаться между собой представителям отрасли, обмениваться опытом, заключать соглашения", — сказал Александр Новак.

Оргкомитет форума возглавляет министр энергетики России Александр Новак. Организатором форума является Фонд "Росконгресс". Мероприятие проходит с 3 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге.