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Энергетика ТЭК

"Волжскую коммуну" наградил Дмитрий Песков

МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 октября, в ходе международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоялось награждение победителей Третьего Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2017".

Фото: пресс-служба конкурса "МедиаТЭК"

ГАУ Самарской области "Редакция газеты "Волжская коммуна" стало победителем среди региональных печатных СМИ в номинации "Энергоэффективность и энергосбережение".

В церемонии, которая проходила на территории Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве, приняли участие председатель экспертного совета конкурса, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и министр энергетики России Александр Новак. Диплом и памятную статуэтку получила редактор отдела экономики "Волжской коммуны" Юлия Василькина.

Как сообщила пресс-служба министерства энергетики России, в этом году на конкурс поступило 400 заявок из 55 регионов. Свои материалы отправили федеральные и региональные СМИ, отделы по связям с общественностью компаний ТЭК и региональных администраций.

Напомним, на конкурс был представлен проект "Волжской коммуны" под названием "Опыт Самарской области в применении энергоэффективных технологий в энергетике, промышленности и ЖКХ". В газете вышел цикл публикаций, посвященных рациональному расходованию ресурсов и современным технологиям. На конкурс были направлены материалы нескольких журналистов "Волжской коммуны": Петра Слизевича, Юлии Василькиной, Екатерины Коноваловой, Сергея Алешина. Речь шла как о модернизации промышленных предприятий, так и о ремонте, проводимом в жилых домах. В материалах "ВК" эксперты представили свою точку зрения относительно процесса развития энергоэффективных технологий во многих сферах, от энергетики до ЖКХ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РЭН обещает стать ежегодным крупнейшим и российским, и международным событием в энергетике.

"Мы знаем, что энергетика — одна из важнейших отраслей нашей экономики. Это то, что нас согревает, развивает и является залогом инновационного развития. Энергетика — это наше все, а российская энергетика должна быть законодателем основных трендов на мировом уровне. И роль СМИ в освещении деятельности отраслей нашей экономики огромна", — заявил он

Министр энергетики поблагодарил представителей СМИ, пресс-службы компаний, которые активно вовлечены в освещение деятельности ТЭК.

"Для нас очень важна ваша объективная оценка. Вызывает восхищение уровень знаний и широкий кругозор номинантов", — подчеркнул Александр Новак.

Министр выразил надежду, что РЭН станет хорошей дискуссионной площадкой и займет достойное место среди международных форумов в области ТЭК.

"В ходе РЭН можно будет обсуждать текущие проблемы и перспективы энергетики, общаться между собой представителям отрасли, обмениваться опытом, заключать соглашения", — сказал Александр Новак.

Оргкомитет форума возглавляет министр энергетики России Александр Новак. Организатором форума является Фонд "Росконгресс". Мероприятие проходит с 3 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге.

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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

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