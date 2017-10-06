Задержаны жители Сызрани, пытавшиеся продать почти полкилограмма героина

Сотрудники следственного отдела УФСБ России по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере").
Подозреваемыми по делу проходят два жителя Сызрани 30 и 33 лет. Задержали их 28 сентября этого года. По оперативным данным, они через тайник-закладку приобрели примерно 480 г героина и привезли его в Сызрань для реализации. После приезда в город предполагаемые сбытчики и были задержаны.
Известно, что подозреваемые — безработные и несемейные. Свою вину они признали полностью.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
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За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.