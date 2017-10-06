Задержаны жители Сызрани, пытавшиеся продать почти полкилограмма героина

Сотрудники следственного отдела УФСБ России по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере").

Подозреваемыми по делу проходят два жителя Сызрани 30 и 33 лет. Задержали их 28 сентября этого года. По оперативным данным, они через тайник-закладку приобрели примерно 480 г героина и привезли его в Сызрань для реализации. После приезда в город предполагаемые сбытчики и были задержаны.

Известно, что подозреваемые — безработные и несемейные. Свою вину они признали полностью.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.