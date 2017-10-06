УФНС: не забудьте заплатить имущественные налоги

Управление федеральной налоговой службы по Самарской области напоминает, что 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. А именно земельного налога, налога на имущество и транспортного налога.

Отметим, что налог на имущество обязаны платить все физические лица, имеющие в собственности жилые дома и помещения, гаражи, объекты незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, в отношении которых определена кадастровая стоимость (КС). Налог уплачивается на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом. Налоговые уведомления размещаются в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России.

Для расчета налога на сайте ФНС России действует "Налоговый калькулятор". Расчет налога проводится по формуле: Н = (Н1 — Н2) x 0,4 + Н2, где: Н — сумма налога, подлежащая уплате; Н1 — сумма налога, исчисленная как соответствующая налоговой ставке процентная доля КС объекта; Н2 — сумма налога, исчисленная исходя из ранее установленной инвентаризационной стоимости объекта (при ее наличии). Формула не применяется в отношении объектов, включенных в перечень в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса РФ.

Налоговые ставки определяются представительными органами поселений и городских округов. Информация о ставках представлена в интернет-сервисе ФНС России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам". Налоговая база определяется как кадастровая стоимость объекта налогообложения. При этом налоговая база уменьшается: в отношении квартиры — на величину КС 20 м²; в отношении комнаты — на величину КС 10 м²; в отношении жилого дома — на величину КС 50 м². Сведения о КС можно получить бесплатно в МФЦ "Мои документы" либо на сайте Росреестра.

По желанию налогоплательщика кадастровая стоимость может быть пересмотрена в суде или в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения КС при Управлении Росреестра по Самарской области. Основанием для пересмотра КС является: недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его КС; установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости. Подробную информацию можно получить на сайте Росреестра.

От уплаты налога освобождены 15 категорий налогоплательщиков, среди которых инвалиды I и II групп, пенсионеры, физические лица, имеющие в собственности хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 м². Налоговые льготы могут устанавливаться представительными органами поселений и городских округов. Налоговая льгота предоставляется в отношении только одного объекта. Если у налогоплательщика несколько объектов в собственности, он сам выбирает, на какой из них будет действовать льгота.

Лицо, имеющее право на льготу, представляет документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору. Информация о льготах представлена в интернет-сервисе ФНС России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Если налоговое уведомление не получено или в уведомлении имеется некорректная информация, можно обратиться в налоговые органы. Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика", контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру: 8–800–222–22–22 и по телефону "горячих линий" УФНС России по Самарской области: (846)279-41-31, либо отправить обращение, воспользовавшись сервисом "Обратиться в ФНС России".