ХК "Лада" одержал первую в сезоне "сухую" победу над "Адмиралом" - 2:0

В пятницу, 6 октября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" на выезде играла с владивостокским "Адмиралом".

В первом периоде соперники присматривались друг к другу, сделав акцент на игре в обороне (команды нанесли всего по три броска в створ), в чем и преуспели — 0:0.

Второй период начался с гола в ворота хозяев: Денис Зернов прошел по краю, бросил, а Кирилл Капустин добил шайбу, отбитую вратарем "Адмирала" Максимом Третьяком — 0:1.

Этот счет держался до предпоследней минуты матча, когда Семен Валуйский удвоил преимущество "Лады" — 0:2.

За полторы минуты до окончания матча хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, но изменить что-либо в матче не смогли — оборона "Лады" во главе с Александром Лазушиным (впервые в сезоне сыграл "на ноль") сыграла безошибочно, не позволив "Адмиралу" создать что-либо серьезное у своих ворот. Тольяттинцы одержали вторую в сезоне выездную победу.

Впереди у "Лады" матч в Хабаровске против "Амура", который состоится 8 октября, сообщает официальный сайт клуба.