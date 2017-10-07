16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тенор Александр Захаров: "Мы подготовили для Самары эксклюзивную программу" Открылся фестиваль искусств "Самарская осень" В Самаре отметят Международный день музыки Стала известна программа X Музыкального фестиваля "Мстиславу Ростроповичу" Солист Самарской оперы Антон Кузенок стал лауреатом голландского конкурса

Музыка Культура

Тенор Александр Захаров: "Мы подготовили для Самары эксклюзивную программу"

Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

В воскресенье, 8 октября в Самарском гарнизонном Доме офицеров пройдет сольный концерт лауреата премии "Национальное достояние" Александра Захарова. Накануне выступления тенор рассказал Волга Ньюс о программе самарского концерта и работе в арт-проекте "ТенорА XXI века".

Фото: http://az-tenor.ru

— Как началась история вашего сотрудничества с "Тенорами XXI века"?

— Наше сотрудничество началось неожиданно. В "ТенорА XXI века" меня пригласил Дмитрий Сибирцев. Поначалу мне не понравился ни он, ни сам проект. Перед нашей с ним первой встречей я был уверен, что откажусь. Дмитрий попросил меня заменить одного артиста, который не мог выступить на концерте. Я заменил, а потом втянулся. Мы поехали с "Тенорами" в Армавир и Сочи, после чего подружились.

— Не мешает ли гастрольный график "Теноров XXI века" работе в театре и в других проектах? Как часто приходится отказываться от поездок?

— "ТенорА XXI века" выступают практически в одном составе, дают 100-120 концертов в год. Нам всем приходится под этот график подстраиваться. Я успеваю со своими сольными программами, которых у меня очень много — и с разными оркестрами, и с разными коллективами, но, конечно, во всех 120 концертах проекта принимать участие не могу. За год я успеваю выступить с "Тенорами" на 80-100 концертах, но некоторые они дают без меня. Мы все скрипим, всем тяжело, но поскольку проект достаточно раскрученный, он занимает много времени, концертов очень много.

— У вас обширный репертуар, но акцент в сольном концерте сделан на советские песни. Почему?

— На последних концертах у меня были итальянские, испанские, французские, я очень люблю петь русские народные песни. Многие писали и звонили мне из Самары, просили, чтобы я спел на концерте какую-то русскую программу, на что я ответил, что мне очень хочется попеть советские песни, потому что многие из них незаслуженно забыты. В первом отделении будут произведения, написанные в 30-60-х годах, во втором — более известные публике песни 70-80-х годов. Это будет программа с подзаголовком "эксклюзив", такой еще не было. Песни, которые пели тенора 50-60-х абсолютно не сочетаются с музыкой 70-80-х, а мы придумали программу, в которой все это органично сочетается, от "Одинокой гармони" до репертуара Аллы Пугачевой.

— Манера исполнения оперных арий отличается от эстрадного выступления. Легко ли вам перестраиваться и не мешает ли исполнение романсов и советских песен в опере?

— Многие пишут, что я легко перестраиваюсь, пою арии, романсы и песни, народную музыку. Действительно, я все это могу, и, самое главное, люблю.

— Есть ли у вас любимая роль или ария?

— У меня такой нет. Это все немножко про студентов, про людей, которые только начинают свой творческий путь в театре. Я проработал в разных театрах страны почти 20 лет, перепел все арии и сыграл все роли, которые хотел. У меня около 40 ролей в разных театрах, из них около 20 в Большом. Мне просто нравится петь хорошую музыку, выступать с хорошими оркестрами и дирижерами.

— Банальный вопрос — есть ли у вас какая-то заветная мечта?

— Моя заветная мечта — как можно дольше петь. Сохранять молодой голос и просто петь людям.

 


Александр Захаров родился в Орле. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс Народного артиста России К. Лисовского, 2002). С 1994 по 1999 год являлся солистом Краснознаменного ансамбля песни и пляски им. А.В Александрова. В 1999 г. был принят в труппу Московского государственного академического Камерного музыкального театра под руководством Б. Покровского. В 2003 году певец удостоен звания "Заслуженный артист Республики Ингушетия". С 2004 по 2010 год являлся солистом Большого театра России, на сцене которого исполнил более 20 партий.
В арт-проекте "ТенорА XXI века" — с 2007 года. За эти годы артист принял участие во всех концертных программах арт-проекта. В ноябре 2007 года вместе с другими солистами арт-проекта удостоен премии "Национальное достояние России".
С 2012 года Александр Захаров — солист Национального академического оркестра русских народных инструментов им. Осипова. Помимо этого, певец выступает с сольными концертами в сопровождении других народных коллективов.
В 2013 году за пропаганду классической музыки, популяризацию оперного искусства среди молодого поколения, создание целого ряда новых концертных программ в составе арт-проекта "ТенорА XXI века" Александр Захаров награжден Премией города Москвы в области литературы и искусства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Фото на сайте

Концертная программа, посвященная открытию 66-го концертного сезона

Концертная программа, посвященная открытию 66-го концертного сезона

Гала-концерт студентов Самарского хореографического училища

Гала-концерт студентов Самарского хореографического училища

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5