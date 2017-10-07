Тенор Александр Захаров: "Мы подготовили для Самары эксклюзивную программу"

В воскресенье, 8 октября в Самарском гарнизонном Доме офицеров пройдет сольный концерт лауреата премии "Национальное достояние" Александра Захарова. Накануне выступления тенор рассказал Волга Ньюс о программе самарского концерта и работе в арт-проекте "ТенорА XXI века".

— Как началась история вашего сотрудничества с "Тенорами XXI века"?



— Наше сотрудничество началось неожиданно. В "ТенорА XXI века" меня пригласил Дмитрий Сибирцев. Поначалу мне не понравился ни он, ни сам проект. Перед нашей с ним первой встречей я был уверен, что откажусь. Дмитрий попросил меня заменить одного артиста, который не мог выступить на концерте. Я заменил, а потом втянулся. Мы поехали с "Тенорами" в Армавир и Сочи, после чего подружились.



— Не мешает ли гастрольный график "Теноров XXI века" работе в театре и в других проектах? Как часто приходится отказываться от поездок?



— "ТенорА XXI века" выступают практически в одном составе, дают 100-120 концертов в год. Нам всем приходится под этот график подстраиваться. Я успеваю со своими сольными программами, которых у меня очень много — и с разными оркестрами, и с разными коллективами, но, конечно, во всех 120 концертах проекта принимать участие не могу. За год я успеваю выступить с "Тенорами" на 80-100 концертах, но некоторые они дают без меня. Мы все скрипим, всем тяжело, но поскольку проект достаточно раскрученный, он занимает много времени, концертов очень много.



— У вас обширный репертуар, но акцент в сольном концерте сделан на советские песни. Почему?



— На последних концертах у меня были итальянские, испанские, французские, я очень люблю петь русские народные песни. Многие писали и звонили мне из Самары, просили, чтобы я спел на концерте какую-то русскую программу, на что я ответил, что мне очень хочется попеть советские песни, потому что многие из них незаслуженно забыты. В первом отделении будут произведения, написанные в 30-60-х годах, во втором — более известные публике песни 70-80-х годов. Это будет программа с подзаголовком "эксклюзив", такой еще не было. Песни, которые пели тенора 50-60-х абсолютно не сочетаются с музыкой 70-80-х, а мы придумали программу, в которой все это органично сочетается, от "Одинокой гармони" до репертуара Аллы Пугачевой.



— Манера исполнения оперных арий отличается от эстрадного выступления. Легко ли вам перестраиваться и не мешает ли исполнение романсов и советских песен в опере?



— Многие пишут, что я легко перестраиваюсь, пою арии, романсы и песни, народную музыку. Действительно, я все это могу, и, самое главное, люблю.



— Есть ли у вас любимая роль или ария?



— У меня такой нет. Это все немножко про студентов, про людей, которые только начинают свой творческий путь в театре. Я проработал в разных театрах страны почти 20 лет, перепел все арии и сыграл все роли, которые хотел. У меня около 40 ролей в разных театрах, из них около 20 в Большом. Мне просто нравится петь хорошую музыку, выступать с хорошими оркестрами и дирижерами.



— Банальный вопрос — есть ли у вас какая-то заветная мечта?



— Моя заветная мечта — как можно дольше петь. Сохранять молодой голос и просто петь людям.