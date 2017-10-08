На переезде под Тольятти тепловоз столкнулся с легковушкой

В субботу, 7 октября, примерно в 23:20, по предварительным данным, на переезде по дороге на с. Санчелеево, что рядом с Тольятти, тепловоз столкнулся с легковушкой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
В результате происшествия пострадал молодой человек в возрасте около 20 лет. Предположительно, он поступил в лечебное учреждение Тольятти с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
По данным оцевидцев в соцсетях, под поезд попал автомобиль Lada Priora, у которого после удара сильно повреждена передняя часть кузова.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил