На переезде под Тольятти тепловоз столкнулся с легковушкой

В субботу, 7 октября, примерно в 23:20, по предварительным данным, на переезде по дороге на с. Санчелеево, что рядом с Тольятти, тепловоз столкнулся с легковушкой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате происшествия пострадал молодой человек в возрасте около 20 лет. Предположительно, он поступил в лечебное учреждение Тольятти с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

По данным оцевидцев в соцсетях, под поезд попал автомобиль Lada Priora, у которого после удара сильно повреждена передняя часть кузова.