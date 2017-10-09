Работы по покраске металлоконструкций купола стадиона "Самара Арена" продлены до 10 ноября

Покраска металлоконструкций купола "Самара-Арены" закончится в первой декаде ноября, сообщает областная администрация.
Напомним, что работы по нанесению специального защитного слоя на металлоконструкции и сварные швы стартовали 7 июля. Площадь покраски составляет 150 тыс. кв. м.
По информации подрядчика ПСО "Казань", существует риск разлета краски на площади от 1 км до 3 км (при сильных порывах ветра).
Жителям прилегающих территорий областные власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности — избегать длительного нахождения в зоне покраски, не оставлять машины вблизи от места проведения работ или использовать укрывной материал для защиты транспорта и другого имущества.
Последние комментарии
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(