Работы по покраске металлоконструкций купола стадиона "Самара Арена" продлены до 10 ноября

Покраска металлоконструкций купола "Самара-Арены" закончится в первой декаде ноября, сообщает областная администрация.

Напомним, что работы по нанесению специального защитного слоя на металлоконструкции и сварные швы стартовали 7 июля. Площадь покраски составляет 150 тыс. кв. м.

По информации подрядчика ПСО "Казань", существует риск разлета краски на площади от 1 км до 3 км (при сильных порывах ветра).

Жителям прилегающих территорий областные власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности — избегать длительного нахождения в зоне покраски, не оставлять машины вблизи от места проведения работ или использовать укрывной материал для защиты транспорта и другого имущества.