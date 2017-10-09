Жители Чапаевска и Усть-Кинельска обогнали Самару по длительности мобильных разговоров и прослушиванию музыки

Компания "МегаФон" определила места проживания самых активных потребителей мобильных услуг в Самарской области. Наряду с городами, рекорды установили и малые населенные пункты.
"За 15 с лишним лет работы в регионе МегаФон создал мощную сеть, благодаря которой наши абоненты могут повсеместно пользоваться современными цифровыми сервисами. В ряде населенных пунктов мобильная связь стала эффективной заменой фиксированным услугам. В частности, отсутствие развитого проводного интернета стало причиной того, что рекордсменами по потреблению трафика стали базовые станции, установленные в с. Подстепки и пос. Усть-Кинельский", — комментирует директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.
Базовая станция в Подстепках Ставропольского района (пригород Тольятти) заняла первое место по трафику передачи данных: в течение месяца она пропускает несколько десятков терабайт, что можно сравнить с 80 млн цифровых фото в хорошем качестве.
Рекорд по голосовому трафику принадлежит базовой станции на ул. Ленина в Чапаевске. В течение месяца суммарная продолжительность звонков абонентов МегаФона в зоне действия этой БС превышает 4,6 млн минут — почти девять лет.
Наиболее активными пользователями социальных сетей стали жители Самары. В областном центре находится станция с максимальным трафиком, расходуемым на эти популярные интернет-ресурсы. Результат в 1,8 ТБ за месяц получила БС возле авторынка на ул. Антонова-Овсеенко.
Рекорд по трафику, используемому только для прослушивания музыки, принадлежит базовой станции МегаФона в Усть-Кинельском.
БС у микрорайона Крутые Ключи лидирует по видео-трафику — более 1,3 ТБ в месяц, что можно сравнить с 2,2 тыс. фильмов в хорошем качестве. Чуть менее 1,3 ТБ прокачивают любители онлайн-видео в другом самарском районе с плотной застройкой — возле больницы им. Калинина на Ташкентской. А замыкает ТОП-3 с 1,2 Тб в месяц базовая станция в пос. Новосемейкино, где абоненты МегаФона активно используют мобильный интернет вместо проводного.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.