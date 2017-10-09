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Сотовая связь Транспорт и связь

Жители Чапаевска и Усть-Кинельска обогнали Самару по длительности мобильных разговоров и прослушиванию музыки

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "МегаФон" определила места проживания самых активных потребителей мобильных услуг в Самарской области. Наряду с городами, рекорды установили и малые населенные пункты.

"За 15 с лишним лет работы в регионе МегаФон создал мощную сеть, благодаря которой наши абоненты могут повсеместно пользоваться современными цифровыми сервисами. В ряде населенных пунктов мобильная связь стала эффективной заменой фиксированным услугам. В частности, отсутствие развитого проводного интернета стало причиной того, что рекордсменами по потреблению трафика стали базовые станции, установленные в с. Подстепки и пос. Усть-Кинельский", — комментирует директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

Базовая станция в Подстепках Ставропольского района (пригород Тольятти) заняла первое место по трафику передачи данных: в течение месяца она пропускает несколько десятков терабайт, что можно сравнить с 80 млн цифровых фото в хорошем качестве.

Рекорд по голосовому трафику принадлежит базовой станции на ул. Ленина в Чапаевске. В течение месяца суммарная продолжительность звонков абонентов МегаФона в зоне действия этой БС превышает 4,6 млн минут — почти девять лет.

Наиболее активными пользователями социальных сетей стали жители Самары. В областном центре находится станция с максимальным трафиком, расходуемым на эти популярные интернет-ресурсы. Результат в 1,8 ТБ за месяц получила БС возле авторынка на ул. Антонова-Овсеенко.

Рекорд по трафику, используемому только для прослушивания музыки, принадлежит базовой станции МегаФона в Усть-Кинельском.

БС у микрорайона Крутые Ключи лидирует по видео-трафику — более 1,3 ТБ в месяц, что можно сравнить с 2,2 тыс. фильмов в хорошем качестве. Чуть менее 1,3 ТБ прокачивают любители онлайн-видео в другом самарском районе с плотной застройкой — возле больницы им. Калинина на Ташкентской. А замыкает ТОП-3 с 1,2 Тб в месяц базовая станция в пос. Новосемейкино, где абоненты МегаФона активно используют мобильный интернет вместо проводного.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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