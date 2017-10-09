Театр на Таганке выпустил "Старшего сына" в постановке Дениса Бокурадзе

В Московском театре на Таганке 7 октября прошла премьера спектакля "Старший сын" А. Вампилова в постановке Дениса Бокурадзе. Именно "Старшим сыном" открылся театральный сезон на Малой сцене театра, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
"Еще когда планировали дату премьеры, Ирина Апексимова предложила выпустить в первую неделю октября. И премьера спектакля практически совпала с моим днем рождения", — говорит Денис Бокурадзе. 8 октября режиссеру исполнилось 38 лет.
Спектакль "Старший сын" вышел из проекта "Репетиции" Театра на Таганке, эскиз был показан 18 января 2016 года. Полноценные репетиции проходили в июле 2017 г. и 7 октября спектакль предстал в окончательном варианте перед публикой.
В работе над "Старшим сыном" приняла участие постоянная команда постановщиков спектаклей театра-студии "Грань": художник по костюмам — Елена Соловьева (лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска"), художник по свету — Евгений Ганзбург (Заслуженный работник культуры РФ), композитор — Арсений Плаксин.
"Мы знаем Дениса Бокурадзе, его творчество, мы всячески его поддерживаем, переживаем за него, но такая возможность выйти за пределы не только своего театра, но и за пределы области, приехать в один из самых известных театров страны и поставить здесь спектакль, это здорово. Видно, насколько актеры поверили своему режиссеру и сделали все, что он от них хотел. И я смотрю с удовольствием", — поделился впечатлениями от спектакля министр культуры Самарской области С. Филиппов.
Директор театра на Таганке Ирина Апексимова, внимательно следившая за ходом репетиций, поделилась своим впечатлением о спектакле и о режиссере: "Денис Бокурадзе — один из самых точных и самых интересных режиссеров. И несмотря на молодость, для меня это один из самых ярких представителей той самой советской режиссуры, умеющий работать с актером. И мне хотелось бы, чтобы такой заход в Москву для Дениса Бокурадзе стал очень успешным и имел продолжение, конечно, в нашем театре в том числе".
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.