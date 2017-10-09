Театр на Таганке выпустил "Старшего сына" в постановке Дениса Бокурадзе

В Московском театре на Таганке 7 октября прошла премьера спектакля "Старший сын" А. Вампилова в постановке Дениса Бокурадзе. Именно "Старшим сыном" открылся театральный сезон на Малой сцене театра, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

"Еще когда планировали дату премьеры, Ирина Апексимова предложила выпустить в первую неделю октября. И премьера спектакля практически совпала с моим днем рождения", — говорит Денис Бокурадзе. 8 октября режиссеру исполнилось 38 лет.

Спектакль "Старший сын" вышел из проекта "Репетиции" Театра на Таганке, эскиз был показан 18 января 2016 года. Полноценные репетиции проходили в июле 2017 г. и 7 октября спектакль предстал в окончательном варианте перед публикой.

В работе над "Старшим сыном" приняла участие постоянная команда постановщиков спектаклей театра-студии "Грань": художник по костюмам — Елена Соловьева (лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска"), художник по свету — Евгений Ганзбург (Заслуженный работник культуры РФ), композитор — Арсений Плаксин.

"Мы знаем Дениса Бокурадзе, его творчество, мы всячески его поддерживаем, переживаем за него, но такая возможность выйти за пределы не только своего театра, но и за пределы области, приехать в один из самых известных театров страны и поставить здесь спектакль, это здорово. Видно, насколько актеры поверили своему режиссеру и сделали все, что он от них хотел. И я смотрю с удовольствием", — поделился впечатлениями от спектакля министр культуры Самарской области С. Филиппов.

Директор театра на Таганке Ирина Апексимова, внимательно следившая за ходом репетиций, поделилась своим впечатлением о спектакле и о режиссере: "Денис Бокурадзе — один из самых точных и самых интересных режиссеров. И несмотря на молодость, для меня это один из самых ярких представителей той самой советской режиссуры, умеющий работать с актером. И мне хотелось бы, чтобы такой заход в Москву для Дениса Бокурадзе стал очень успешным и имел продолжение, конечно, в нашем театре в том числе".