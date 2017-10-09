В Самарской филармонии выступил баритон Ариунбаатар Ганбаатар

В Самарской филармонии прошел первый концерт из абонементного цикла "Вечера с большим оркестром". На сцене выступил солист Бурятского государственного театра оперы и балета Ариунбаатар Ганбаатар.
В программе с академическим Симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Щербакова прозвучали увертюры, арии и симфонические фрагменты из опер П.Чайковского, А.Бородина, Дж.Верди, В.А.Моцарта, Ж.Бизе, Дж.Россини и других.
Ариунбаатар Ганбаатар родился 8 апреля 1988 г. в Монголии. В юношестве он занимался вокалом, но судьба артиста складывалась непросто. Учебу в Монгольском государственном университете культуры и искусства ему пришлось прервать и работать на стройке, водителем такси. Потом он стал хористом в милицейском хоре, восстановился в вузе. Как-то Ариунбаатара, выступавшего в составе милицейского хора, услышала концертмейстер Дарима Линховоин, которая приехала на конкурс в Монголию из Бурятии в качестве члена жюри. Она пригласила певца в оперный театр Улан-Удэ.
В 2011 г. Ариунбаатар Ганбаатар победил на XXIV Международном конкурсе вокалистов им. Глинки, став лучшим баритоном конкурса и обладателем специального приза имени Павла Лисициана, в 2012 г. - обладателем премии "Лучший певец Монголии". В 2014 г. на III Международном конкурсе вокалистов им. Муслима Магомаева в Москве завоевал первую премию.
Народная артистка СССР Тамара Синявская отмечала: "У Ариунбаатара просто замечательный баритональный бас. Ему подвластно спеть не только "Фигаро", но и "Князя Игоря". Для меня это было открытие. Он заслуженно получил первое место. Редко бывает, когда жюри стоя аплодирует конкурсанту".
І премия и Гран-при XV Международного конкурса имени Чайковского открыли для артиста все сцены мира. Валерий Гергиев предложил Ариунбаатару выступления в театрах Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Covent Garden (Лондон), участие в оперных спектаклях. Сегодня певец гастролирует по всему миру.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!