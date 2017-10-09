В Самарской филармонии выступил баритон Ариунбаатар Ганбаатар

В Самарской филармонии прошел первый концерт из абонементного цикла "Вечера с большим оркестром". На сцене выступил солист Бурятского государственного театра оперы и балета Ариунбаатар Ганбаатар.

В программе с академическим Симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Щербакова прозвучали увертюры, арии и симфонические фрагменты из опер П.Чайковского, А.Бородина, Дж.Верди, В.А.Моцарта, Ж.Бизе, Дж.Россини и других.

Ариунбаатар Ганбаатар родился 8 апреля 1988 г. в Монголии. В юношестве он занимался вокалом, но судьба артиста складывалась непросто. Учебу в Монгольском государственном университете культуры и искусства ему пришлось прервать и работать на стройке, водителем такси. Потом он стал хористом в милицейском хоре, восстановился в вузе. Как-то Ариунбаатара, выступавшего в составе милицейского хора, услышала концертмейстер Дарима Линховоин, которая приехала на конкурс в Монголию из Бурятии в качестве члена жюри. Она пригласила певца в оперный театр Улан-Удэ.

В 2011 г. Ариунбаатар Ганбаатар победил на XXIV Международном конкурсе вокалистов им. Глинки, став лучшим баритоном конкурса и обладателем специального приза имени Павла Лисициана, в 2012 г. - обладателем премии "Лучший певец Монголии". В 2014 г. на III Международном конкурсе вокалистов им. Муслима Магомаева в Москве завоевал первую премию.

Народная артистка СССР Тамара Синявская отмечала: "У Ариунбаатара просто замечательный баритональный бас. Ему подвластно спеть не только "Фигаро", но и "Князя Игоря". Для меня это было открытие. Он заслуженно получил первое место. Редко бывает, когда жюри стоя аплодирует конкурсанту".

І премия и Гран-при XV Международного конкурса имени Чайковского открыли для артиста все сцены мира. Валерий Гергиев предложил Ариунбаатару выступления в театрах Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Covent Garden (Лондон), участие в оперных спектаклях. Сегодня певец гастролирует по всему миру.