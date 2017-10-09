В Самаре нашли игровые автоматы

В Самаре возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 6 сентября 2017 г. в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома на ул. 5-я просека обнаружились игровые аппараты. С места происшествия изъято 32 аппарата, а также деньги.