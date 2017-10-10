Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций МегаФона

9 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО "МегаФон" серии БО-001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций № 4-00822-J-001P-02E от 20 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций — 5 лет.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28 августа 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,85% — 8,00% годовых. Финальная ставка купона составила 7,85% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано около 20 заявок от инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска и составил свыше 20 млрд рублей.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО "МегаФон" серии БО-001Р-03 выступили АО "Россельхозбанк", BCS Global Markets, АО "Банк ГПБ" и АО "ЮниКредит Банк".