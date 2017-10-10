Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций МегаФона

9 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО "МегаФон" серии БО-001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций № 4-00822-J-001P-02E от 20 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций — 5 лет.
Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28 августа 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,85% — 8,00% годовых. Финальная ставка купона составила 7,85% годовых.
На участие в первичном размещении облигаций было подано около 20 заявок от инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска и составил свыше 20 млрд рублей.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО "МегаФон" серии БО-001Р-03 выступили АО "Россельхозбанк", BCS Global Markets, АО "Банк ГПБ" и АО "ЮниКредит Банк".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.