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Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 9,9% годовых и для вторичного рынка — до 10,3% годовых.

По программе "Новостройка" установлена минимальная ставка 9,9% годовых для кредитов с первоначальным взносом от 20%, а для кредитов без первоначального взноса ставка снижена до 12,3% годовых. Также улучшены условия по программам на вторичном рынке: для кредитов с первоначальным взносом от 20% действуют ставки от 10,3% годовых, а при первоначальном взносе от 10 до 20% — от 11,7% годовых.

Для клиентов, которым нужна крупная сумма до 15 млн руб. на срок 36–180 месяцев на любые цели, Промсвязьбанк снизил ставку по программе "Альтернатива" до 13,5% (кредит под залог квартиры). В крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж и пр.) получить такой кредит могут и собственники бизнеса.

У клиентов Промсвязьбанка есть возможность оформления кредита без документального подтверждения доходов и трудовой деятельности, а материнский капитал можно использовать как часть первоначального взноса.

Для того, чтобы сделка купли-продажи недвижимости с ипотекой или без была максимально безопасной и комфортной для обеих сторон, Промсвязьбанк предлагает использовать аккредитивную форму расчетов — безналичную форму расчетов, при которой денежные средства в рамках сделки купли-продажи недвижимости помещаются на специальный счет в банке. Так, денежные средства будут перечислены продавцу только после того, как он исполнит условия, закрепленные в заявлении на открытие аккредитива.

"За летние месяцы 2017 года рост выдач ипотечных кредитов в Промсвязьбанке, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составил 64%. Это связано с увеличением спроса на недвижимость из-за снижения цен и ипотечных ставок. Кроме того, ПСБ расширил список регионов, где доступно ипотечное кредитование. В 2017 году были открыты ипотечные центры в Рязани и Вологде, а в Москве теперь можно получить консультацию и ипотечный кредит не только в дополнительных офисах "Китай-город-2" и "Варшавский", но и в ДО "Среда", ДО "Митино" и ДО "Марьино", — комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ можно на сайте банка.

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный).  Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала "Коммерсант-Деньги". Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года.

Гид потребителя

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Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

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Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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