Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке

Промсвязьбанк улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 9,9% годовых и для вторичного рынка — до 10,3% годовых.

По программе "Новостройка" установлена минимальная ставка 9,9% годовых для кредитов с первоначальным взносом от 20%, а для кредитов без первоначального взноса ставка снижена до 12,3% годовых. Также улучшены условия по программам на вторичном рынке: для кредитов с первоначальным взносом от 20% действуют ставки от 10,3% годовых, а при первоначальном взносе от 10 до 20% — от 11,7% годовых.

Для клиентов, которым нужна крупная сумма до 15 млн руб. на срок 36–180 месяцев на любые цели, Промсвязьбанк снизил ставку по программе "Альтернатива" до 13,5% (кредит под залог квартиры). В крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж и пр.) получить такой кредит могут и собственники бизнеса.

У клиентов Промсвязьбанка есть возможность оформления кредита без документального подтверждения доходов и трудовой деятельности, а материнский капитал можно использовать как часть первоначального взноса.

Для того, чтобы сделка купли-продажи недвижимости с ипотекой или без была максимально безопасной и комфортной для обеих сторон, Промсвязьбанк предлагает использовать аккредитивную форму расчетов — безналичную форму расчетов, при которой денежные средства в рамках сделки купли-продажи недвижимости помещаются на специальный счет в банке. Так, денежные средства будут перечислены продавцу только после того, как он исполнит условия, закрепленные в заявлении на открытие аккредитива.

"За летние месяцы 2017 года рост выдач ипотечных кредитов в Промсвязьбанке, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составил 64%. Это связано с увеличением спроса на недвижимость из-за снижения цен и ипотечных ставок. Кроме того, ПСБ расширил список регионов, где доступно ипотечное кредитование. В 2017 году были открыты ипотечные центры в Рязани и Вологде, а в Москве теперь можно получить консультацию и ипотечный кредит не только в дополнительных офисах "Китай-город-2" и "Варшавский", но и в ДО "Среда", ДО "Митино" и ДО "Марьино", — комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ можно на сайте банка.