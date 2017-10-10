На парковке Leroy Merlin в Самаре пятеро неизвестных похитили "Газель"

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту хищения "Газели", под завязку забитой стройматериалами.

По данным источника в правоохранительных органах, 8 октября, около 16:00, на парковке магазина Leroy Merlin на Южном шоссе пятеро неизвестных напали на водителя "Газели", вытащили его из кабины и похитили машину вместе со стройматериалами, которые были внутри.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный организованной группой", которая предусматривает от шести до 12 лет реального лишения свободы. Сейчас полиция пытается установить личности подозреваемых.