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Преступления Происшествия

На парковке Leroy Merlin в Самаре пятеро неизвестных похитили "Газель"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту хищения "Газели", под завязку забитой стройматериалами.

По данным источника в правоохранительных органах, 8 октября, около 16:00, на парковке магазина Leroy Merlin на Южном шоссе пятеро неизвестных напали на водителя "Газели", вытащили его из кабины и похитили машину вместе со стройматериалами, которые были внутри.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный организованной группой", которая предусматривает от шести до 12 лет реального лишения свободы. Сейчас полиция пытается установить личности подозреваемых.

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