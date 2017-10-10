На парковке Leroy Merlin в Самаре пятеро неизвестных похитили "Газель"

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту хищения "Газели", под завязку забитой стройматериалами.
По данным источника в правоохранительных органах, 8 октября, около 16:00, на парковке магазина Leroy Merlin на Южном шоссе пятеро неизвестных напали на водителя "Газели", вытащили его из кабины и похитили машину вместе со стройматериалами, которые были внутри.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный организованной группой", которая предусматривает от шести до 12 лет реального лишения свободы. Сейчас полиция пытается установить личности подозреваемых.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.