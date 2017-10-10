Сызранская спортсменка Валерия Романова завоевала "серебро" первенства Европы по тхэквондо

Сызранская спортменка ГАУ СШОР № 2 Валерия Романова завоевала "серебро" первенства Европы по тхэквондо ВТФ, которое состоялось в Венгрии.

Россиянка выступала в категории до 44 килограммов. На пути к финалу воспитанница тренера Сергея Турутина провела три боя, последовательно одолев болгарку Сабрину Хасанову, Хану Булбусик из Боснии и Герцеговины, а также свою соотечественницу Ирину Мещерякову.

В решающей схватке Романова уступила немке Розе Резае, сообщает министерство спорта Самарской области.