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Розничный кредитный портфель Самарского филиала Россельхозбанка превысил 6 млрд рублей

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 01 октября 2017 года, кредитный портфель физических лиц Самарского филиала составил 6,14 млрд рублей, увеличившись с начала года на 430 млн рублей.

За девять месяцев текущего года филиал предоставил населению региона свыше 6100 кредитов в объёме 2 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокие продажи зафиксированы во 2 квартале — филиал выдал порядка 2500 займов. Наиболее востребованы среди клиентов банка потребительские и ипотечные кредиты. Так, в этом году оформлено свыше 5600 договоров на неотложные нужды и более 500 — на покупку жилья.

Также население региона активно пользуется кредитными картами банка — с начала года филиал эмитировал более 1600 таких карт, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Самыми популярными у розничных клиентов являются карты тарифного плана "Хозяин".

"Благодаря расширению продуктовой линейки, развитию партнёрских каналов, запуску специальных предложений филиал активно наращивает объемы розничного кредитования в регионе, — отметил заместитель директора Самарского филиала Алексей Ларгин. Динамично растет и число наших клиентов — сегодня в филиале обслуживается свыше 75 тыс. физических лиц".

Гид потребителя

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