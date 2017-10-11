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Дорожное строительство Транспорт и связь

На регистрацию прав на 19 км отремонтированного Московского шоссе выделят 2 млн рублей

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, которая выполнит работы по госрегистрации прав на участок Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 "Роснефть", где проводилась реконструкция, 31 октября завершится, сообщается на сайте госзакупкок.

Согласно документации, протяженность участка составляет 18,9 км.

Победившей компании выделят на это 2,1 млн рублей из областного бюджета. Она должна будет все успеть к 11 декабря этого года.

Итоги подведут 1 ноября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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