На регистрацию прав на 19 км отремонтированного Московского шоссе выделят 2 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, которая выполнит работы по госрегистрации прав на участок Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 "Роснефть", где проводилась реконструкция, 31 октября завершится, сообщается на сайте госзакупкок.

Согласно документации, протяженность участка составляет 18,9 км. Победившей компании выделят на это 2,1 млн рублей из областного бюджета. Она должна будет все успеть к 11 декабря этого года. Итоги подведут 1 ноября.