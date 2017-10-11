На регистрацию прав на 19 км отремонтированного Московского шоссе выделят 2 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску компании, которая выполнит работы по госрегистрации прав на участок Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 "Роснефть", где проводилась реконструкция, 31 октября завершится, сообщается на сайте госзакупкок.
Согласно документации, протяженность участка составляет 18,9 км.
Победившей компании выделят на это 2,1 млн рублей из областного бюджета. Она должна будет все успеть к 11 декабря этого года.
Итоги подведут 1 ноября.
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)