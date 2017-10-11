Главу фермерского хозяйства из Челно-Вершинского района подозревают в мошенничестве с грантом

В Челно-Вершинском районе главу крестьянско-фермерского хозяйства подозревают в мошенничестве с грантами на 7,9 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, женщина предоставила фиктивную выписку о наличии у нее на счету необходимой суммы для участия в программе на получение гранта. В дальнейшем, переведенные ей деньги женщина похитила.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат".