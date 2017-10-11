В Исаклинском районе задержали подозреваемого в убийстве девушки из Нижнекамска

В Исаклинском районе полицейские задержали уроженца Татарстана, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее местным правоохранителям поступила ориентировка из УМВД России по Нижнекамску Республики Татарстан о том, что на рейсовом автобусе Нижнекамск — Самара, может передвигаться подозреваемый в убийстве 23-летней девушки. Ее тело с колото-резаными ранами на шее обнаружили в квартире в Нижнекамске.
По этой ориентировке сотрудники О МВД России по Исаклинскому району: старший лейтенант Станислав Стрельников, инспекторы ДПС младший лейтенант Николай Акишин, младший лейтенант Петр Греднев и оперуполномоченный капитан Евгений Шайбулатов на автобусной станции в с. Исаклы задержали мужчину. Они наблюдали за выходившими из автобуса пассажирами и заметили среди них мужчину, попадавшего под описание из ориентировки. При задержании он пытался оказать сопротивление и скрыться, но после недолгой погони оказался в руках полицейских.
При досмотре у мужчины нашли мобильник и сверток с золотом. Позже выяснилось, что задержанный уже имеет судимости за разбой и незаконный оборот наркотиков.
Подозреваемого передали сотрудникам УМВД России по Нижнекамску. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.