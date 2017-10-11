В Волжском районе задержан подозреваемый в вооруженном нападении на женщину

В Самарской области задержали одного из подозреваемых в нападении на женщину, которое было совершено 6 июля в пос. Рубежный.
В тот день трое неизвестных избили свою жертву, ранили ее из травматического оружия и забралу сумочку, в которой кроме мобильника, документов, были еще банковская карта и 1,5 млн руб. наличными.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере", в его совершении подозревали граждан Казахстана.
10 октября был задержан один из подозреваемых — 41-летний мужчина, который уже имеет судимости за наркотики и вымогательство.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.