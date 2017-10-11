В Волжском районе задержан подозреваемый в вооруженном нападении на женщину

В Самарской области задержали одного из подозреваемых в нападении на женщину, которое было совершено 6 июля в пос. Рубежный.

В тот день трое неизвестных избили свою жертву, ранили ее из травматического оружия и забралу сумочку, в которой кроме мобильника, документов, были еще банковская карта и 1,5 млн руб. наличными.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере", в его совершении подозревали граждан Казахстана.

10 октября был задержан один из подозреваемых — 41-летний мужчина, который уже имеет судимости за наркотики и вымогательство.