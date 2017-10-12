Пресс-служба "Сибур Тольятти" опровергает информацию об утечке изобутана, якобы произошедшей 11 октября.
Напомним, ранее региональное управление МЧС сообщило, что в цехе И6 во время продувки установки произошел незначительный выход изобутана без последующего горения. Всего на место происшествия выезжали 49 человек, было задействовано 13 единиц техники.
В компании же утверждают, что на одном из трубопроводов установки производства изопрена произошло возгорание фланцевого соединения, которое было ликвидировано силами технологического персонала в течение пяти минут.
"Прибывшая пожарная часть предприятия провела проливку соседнего оборудования. Городские пожарные службы вошли в состав резерва. Выброса вредных и опасных веществ в атмосферу не произошло. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в распространенном заявлении.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат