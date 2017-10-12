Группа сотрудников областного УФССП стала фигурантами коррупционных уголовных дел

Двоим из троих судебных приставов, фигурирующих в материалах многоэпизодного уголовного дела о мошенничествах с арестованными автомобилями, недавно предъявили обвинение в получении взятки, пишет "Самарское обозрение".

На преступную группу, в состав которой входили три сотрудника областного УФССП, полиция и СК вышли в ходе раскрытия некоего убийства, причастным к которому оказался 27-летний уроженец Республики Таджикистан гражданин Ниязов. В начале 2017 г. Ниязов был арестован и отправлен в следственный изолятор, а оперативники уголовного розыска занялись его подельницей — 31-летней сотрудницей отдела судебных приставов (ОСП) по Железнодорожному району УФССП РФ по Самарской области Динарой Мавлютовой. Позднее Ниязову и Мавлютовой вменили в вину ряд единообразных эпизодов мошенничества, причем судебный пристав действовала с использованием служебного положения.

Как пишет "СО", один из первых эпизодов датирован июнем 2015 г., когда Ниязов и Мавлютова, действуя "в составе организованной группы", "путем обмана и злоупотребления доверием" завладели минивэном Citroen Jumper, собственником которого является 50-летний самарец Сергей Никишев. Сумму ущерба от действий преступной группы оценили в 500 тыс. рублей. С Мавлютовой взяли подписку о невыезде, машину так и не нашли.

По аналогичной схеме те же фигуранты действовали и в случае с незаконным отчуждением кроссовера Mitsubishi ASX в августе 2015 года. Собственник иномарки — 33-летний руководитель продаж ООО "Самара-подъеммаш" Евгений Чекмарев — оценил ущерб в 800 тыс. руб. Эту машину, в отличие от Citroen Jumper, обнаружили.

Вскоре у Ниязова появились еще двое подельников — 34-летний Александр Коптев и 29-летняя Диана Шагалеева. Первоначально оба значились в деле как нигде не работающие. Как установили правоохранители, в августе 2015 г. Коптев, Шагалеева и Ниязов мошенническим способом совершили хищение автомобиля Mazda 3, принадлежащего 34-летнему самарцу Павлу Игнатьеву. Эту иномарку тоже удалось разыскать.

Большинство эпизодов с участием Ниязова и его подельников возбуждено в апреле 2017 года. В сентябре 2017 г. появилось еще одно дело, возбужденное по статьям "Покушение на получение взятки должностным лицом" (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ) и "Покушение на посредничество в получении взятки должностным лицом" (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Как следует из этого дела, возбужденного по материалам оперативной работы отдела по борьбе с организованной преступностью областного ГУ МВД, и Коптев, и Шагалеева тоже были судебными приставами. Коптев ранее трудился в должности судебного пристава ОСП по Самарскому району УФССП РФ по Самарской области. Шагалеева занимала должность специалиста в том же отделе, что и Коптев. В конце августа 2017 г. оба пристава составляли акт о наложении ареста на автомобиль Игнатьева в пользу АО "Нордеа Банк". Шагалеева пообещала должнику, что не станет изымать иномарку, если он предоставит денежное вознаграждение в 70 тыс. рублей. Игнатьев сначала согласился, но затем отказался от передачи денег. Сейчас по этому факту тоже возбуждено уголовное дело. Приставам угрожает до 7-8 лет колонии со штрафом. Кроме того, Коптев и Мавлютова могут получить до 10 лет лишения свободы за мошенничество. Не исключено, что в деле появятся и другие аналогичные эпизоды.

Известно, что Динара Мавлютова и Диана Шагалеева —землячки. Обе окончили Асекеевскую среднюю школу в Оренбургской области и Бугурусланский педагогический колледж. Как пояснили "СО" в областном УФССП, преступления, совершенные приставами, выявлены при проведении внутренней проверки. Затем собранные материалы передали в правоохранихельные органы.