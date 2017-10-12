Самарский дебют в Театре на Таганке

Режиссер новокуйбышевского театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе выпустил свой первый спектакль в Москве. Роль Сарафанова в "Старшем сыне" исполнил народный артист России, актер МХТ им Чехова — Николай Чиндяйкин, роль Бусыгина — музыкант, автор-исполнитель, а с прошлого сезона и актер Театра на Таганке Василий Уриевский, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
Спектакль "Старший сын" вырос из эскизной работы на проекте "Репетиции" Театра на Таганке в 2016 году. Тогда же практически сразу стало ясно — спектакль войдет в репертуар. Однако из-за болезни режиссера начало репетиций долго откладывалось, и только в июле 2017 г. Денис Бокурадзе приступил к работе с таганковцами.
Работа шла практически месяц, потом Бокурадзе вернулся в родной театр, и лишь за неделю до премьеры приехал вновь на Таганку, в Малый зал, чтобы подчистить, поправить, довести до ума спектакль. В последние предпремьерные дни над спектаклем работал и художник по свету Евгений Ганзбург.
Если для столичного зрителя премьера на Таганке, пусть и не рядовое событие, но вполне привычное (хотя билетов не было уже в сентябре), то для самарцев постановка местного режиссера в Москве — событие неординарное. "Разрыв шаблона", — как заметил приехавший на премьеру врио министра культуры Сергей Филиппов.
На премьеру приехали и зрители из Самары (это выяснилось уже в антракте).
Спектакль хоть и на чужой сцене, с другими артистами, но создан в узнаваемой стилистике театра "Грань".
"В Бибирево хорошо", — произнес, словно пароль, кто-то из самарских зрителей, а сидящий рядом тут же отозвался: "В Бибирево всегда хорошо". Да, с "Таней-Таней" чувствовалась родственная связь. Это и неудивительно, ведь художник по костюмам — Елена Соловьева. Но если в спектакле по пьесе Мухиной — льняные одежды, вязаные кофты натуральных теплых оттенков, занавеси — все словно призвано говорить о поэзии, все развевается и струится, будто туман, зыбка, воспоминание, то спектакль по пьесе Вампилова, скорее напоминает выбеленные временем фотографии. Порой кажется, что перед тобой перелистывают старый семейный альбом — монохромные снимки, с рифлеными, где-то надорванными уголками.
И если в постановках "Грани" актеры порой выходят на сцену босиком, то тут герои в вязаных носочках ходят по теплому войлочному настилу. Складки настила — перегородки между комнатами, и там порой одновременно — одевается Васенька, готовится ко сну Нина, а за его границами — зябко, холодно, промозгло и неспешно идет к себе домой Сарафанов-старший (Николай Чиндяйкин) — 55 лет, музыкант-кларнетист, отец Нины и Васечки. "Участие в этом спектакле, как встреча с очень милым, дорогим человеком, с которым не виделся много лет", — говорит народный артист. 45 лет назад Чиндяйкин одним из первых сыграл роль Бусыгина, и вот теперь он — Сарафанов.
Сарафанов Николая Чиндяйкина, в первую очередь, любящий отец, мягкий, всепрощающий. Доверчивый до того, что практически сразу же принимает за правду — зашедший среди ночи Бусыгин (Василий Уриевский) — его старший сын. А как не поверить, "Мы же все так похожи!" — восклицает уже пьяненький Васенька и демонстрирует свои криворастущие, словно старая щетка, усы. А действительно, и у Сарафанова, и у Бусыгина — точно такие же "щетки", как знак родства, словно родимые пятна в индийских фильмах.
Васенька в исполнении Александра Метелкина невероятно обаятелен и легок. И голос его, словно у подростка, порой срывается на петушиный. И сам он порывистый, по-детски влюбленный, готовый сжечь дом и одновременно расцеловать дверь, где живет любимая.
Что же касается известного фильма с Леоновым и Караченцовым в главных ролях, то сравнивать никак не хочется. Тут все по-другому, и акценты другие, и главного героя Василия Уриевского ну никак не назвать обаятельным красавчиком. Слегка запуганный, в очках, небритый, даже так — нелепый, да еще и с гитарой, он порой прикрывается инструментом, словно щитом, сидит с выпученными от страха глазами, но обаяние зашкаливает, стоит лишь ему заиграть.
В спектакле звучат песни Василия Уриевского, как написанные им давно, так и специально для этого спектакля, а главной темой проходит одна из его известных "Мир на ладони", где фраза "Я не потеряюсь, у меня есть папин компас…", вдруг кажется очень, очень важной в этом спектакле.
Не похожа на киноверсию и Нина в исполнении Александры Басовой — серенький фартук поверх серого платья… И сказанное в сердцах признание "Я замуж хочу!", кажется, все расставляет на свои места. Устала она от неустроенности, от своих блаженных, доверчивых чудаков. Только почему влюбляется сама в Бусыгина? Может потому, что и он такой же, родной?
Чужеродным в этом мире Сарафановых с первого момента оказывается только жених Нины — Кудимов (Сергей Цимбаленко). Ладно скроенный, аккуратненький — вылепленный совсем из другого теста. Он является, ослепительно улыбаясь, до смешного долго вытирает ноги под аккомпанемент Бусыгина, потом долго, обстоятельно расставляет у входа в квартиру ботинки всех присутствующих… Еще один цирковой номер, с предложением выпить, на которое всякий раз Бусыгин отвечает, прекращая наигрывать: "Подождем Ниночку". Вообще, с появлением Кудимова спектакль превращается в комедию положений, и смех практически не смолкает.
Но вот близится финал — Кудимов уходит. Все семейство — Сарафанов, Бусыгин, Васенька на протяжении всего спектакля обувались, подправляя ботинки пальцами, неудобно, но как-то уж приноровились и что-то в этом есть трогательное, хочется приласкать, пожалеть этих людей, словно малых неразумных деток, и только Кудимов гордо вынимает из нагрудного кармана обувную ложечку. С ним не пропадешь.
Спектакль получился легким, очень лиричным, сентиментальным, правда, в финале сентиментальность эта, кажется, слегка зашкаливает. Семья вместе с новообретенным сыном облачается в одинаковые вязаные свитера, и уже хором, со зрителями исполняет песню Васи Уриевского "Человек человеку — брат". И неважно, родной или не родной по крови, важнее оказываются слова Сарафанова: "Вы мои дети потому, что я люблю вас…я вас люблю, а это самое главное…"
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.