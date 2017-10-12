Врачей Клявлинской ЦРБ могут наказать за смерть пациента, отправленного домой без диагноза и лечения

В Клявлинском районе расследуют уголовное дело о смерти 55-летнего пациента местной ЦРБ.
Леонид Иванович пришел в приемное отделение с сильными болями в сердце 7 июля 2017 года. В материалах следствия указано, что мужчина обращался к медикам несколько раз, но диагноз ему так и не поставили, на лечение не положили, а назначили анализы и отправили домой.
На следующий день, 8 июля, в 6:00, Леонид Иванович дома умер. Вскрытие показало, что причиной смерти стал атеросклеротический кардиосклероз.
"Прокуратура района проверила законность постановления о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей врачами Клявлинской ЦРБ при оказании медицинской помощи гражданину, повлекшего по неосторожности его смерть, — рассказала Волга Ньюс помощник прокурора Клявлинского района Екатерина Маркова. — Постановление признано законным и обоснованным. Сейчас ведется расследование".
Официальные комментарии от представителей больницы Волга Ньюс пока получить не удалось: в приемной главврача ЦРБ Клявлинского района Нурании Горбуновой сообщили, что она на учебе, а ее заместителя также на месте нет.
Но известно, что в показаниях медиков, данных следствию, указано — мужчине проводили ЭКГ и рентгенографию. Ни то, ни другое патологий не выявило. Немногим ранее пациента приглашали в больницу на вакцинацию и тогда с его здоровьем все было в порядке. Боли в груди у него были в 2010 г., а возобновились незадолго до смерти.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.