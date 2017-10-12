Врачей Клявлинской ЦРБ могут наказать за смерть пациента, отправленного домой без диагноза и лечения

В Клявлинском районе расследуют уголовное дело о смерти 55-летнего пациента местной ЦРБ.

Леонид Иванович пришел в приемное отделение с сильными болями в сердце 7 июля 2017 года. В материалах следствия указано, что мужчина обращался к медикам несколько раз, но диагноз ему так и не поставили, на лечение не положили, а назначили анализы и отправили домой.

На следующий день, 8 июля, в 6:00, Леонид Иванович дома умер. Вскрытие показало, что причиной смерти стал атеросклеротический кардиосклероз.

"Прокуратура района проверила законность постановления о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей врачами Клявлинской ЦРБ при оказании медицинской помощи гражданину, повлекшего по неосторожности его смерть, — рассказала Волга Ньюс помощник прокурора Клявлинского района Екатерина Маркова. — Постановление признано законным и обоснованным. Сейчас ведется расследование".

Официальные комментарии от представителей больницы Волга Ньюс пока получить не удалось: в приемной главврача ЦРБ Клявлинского района Нурании Горбуновой сообщили, что она на учебе, а ее заместителя также на месте нет.

Но известно, что в показаниях медиков, данных следствию, указано — мужчине проводили ЭКГ и рентгенографию. Ни то, ни другое патологий не выявило. Немногим ранее пациента приглашали в больницу на вакцинацию и тогда с его здоровьем все было в порядке. Боли в груди у него были в 2010 г., а возобновились незадолго до смерти.