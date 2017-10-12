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Финансы Экономика и бизнес

ГК "ГРИН ФИНАНС" продлевает акцию "Первоначальный взнос на покупку нового автомобиля 10%"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По условиям акции, внеся всего 10% от стоимости машины, можно приобрести новый автомобиль (2017 года выпуска) иностранного или отечественного производства, стоимостью до 1 млн рублей. Специалисты рассмотрят заявку всего за один час. По словам генерального директора ГК "ГРИН ФИНАНС" Натальи Абдулаевой, в компании действует программа лояльности к плохим кредитным историям.

"Средний первоначальный взнос в российских банках по автокредитам сейчас составляет больше 20%, а КАСКО увеличивает кредитную нагрузку еще на 10%. Мы своим клиентам не выдвигаем требования по приобретению страхового полиса КАСКО. К тому же в наше время есть много людей, которые по неосторожности или попав в трудную финансовую ситуацию, получили негативную отметку в кредитной истории. Именно потому мы решили снизить первоначальный взнос на покупку нового автомобиля до 10% и предложить более доступные условия своим клиентам. Например, для того чтобы купить новую иномарку стоимостью 600 тысяч рублей, нужно внести первоначальный взнос в размере 60 тысяч рублей", - пояснила Наталья Абдулаева.

Добавим, что максимальный срок кредитования по акции составляет 24 месяца, а участниками могут стать лица в возрасте от 21 до 55 лет.

Полную информацию об условиях можно посмотреть на сайте greenfinance.ru.

ООО "АКБ ГРИН ФИНАНС МА",
8 846 31 33 333;
8 800 555 555

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