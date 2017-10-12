Замдиректора ООО "СЖБК" судят за присвоение денег дольщиков

В Промышленном районном суде Самары рассматривают дело Виталия Аюпова, которого обвиняют в трех эпизодах мошенничества.

По версии следствия, будучи заместителем директора ООО "Сборные железобетонные конструкции" он брал деньги частных лиц за квартиры в строящихся домах, обещая поставить застройщикам материалы на указанную сумму, однако деньги пропадали, а жилье люди в итоге не получали.

В деле сейчас трое потерпевших: один из них хотел приобрести "однушку" в доме на ул. Георгия Димитрова, 13 за 1,7 млн руб., второй — "двушку" на ул. Тухачевского, 42а за 3,2 млн руб., а третий — "однушку" в ЖК "Солнечная долина" в Волжском районе за 1,3 млн рублей.

Клиентов Аюпову приводили риелторы, каждому из них жилье предлагалось по цене значительно ниже рыночной, а после получения денег заключались предварительные договоры, в которых говорилось о том, что клиенту гарантируют, что в определенный срок с ним заключат договор долевого участия.

Так как не все потерпевшие успели отдать деньги за недвижимость полностью, общий ущерб от действий Аюпова на данный момент оценивается в 5,24 млн рублей.

В суде Виталий Аюпов заявил: "Да, виноват, деньги брал, но в самом деле хотел людям с квартирами помочь, а что не вышло — то вина директора ООО "Сборные железобетонные конструкции" Сергея Репина. Именно он продавал квадратные метры так дешево, что компания не покрыла свои расходы и в итоге прогорела".

Сам Аюпов при этом якобы работал практически без зарплаты, отрабатывая долг перед неким руководителем ОПГ. Доказательств же того, что он не присваивал деньги, а действительно передавал их директору, чтобы их положили на счета компании, в деле нет — отговорки разные: то бухгалтера не было, то деньги провели в обход "белой" бухгалтерии и так далее. Сам Репин отрицал факт того, что получал от Аюпова наличность.

Интересно, что Сергей Репин уже осужден за шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, также связанным с продажей квартир, на которые его фирма на самом деле не имела прав. В отличие от Аюпова, Репин признал вину, заключил сделку со следствием, и его дело рассмотрели в особом порядке. В итоге его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Интересно, что часть денег, полученных от потерпевших, шла на развитие иного бизнеса — коммерсанты пытались запустить собственное производство керамзитных блоков, но и тут потерпели неудачу.

Впрочем, на суде Аюпов обещал к следующему заседанию начать погашать долги, чтобы это послужило ему смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Однако потерпевшие к этому обещанию отнеслись скептически: мужчина уже не раз говорил что вот-вот провернет крупную сделку, которая его обогатит и позволит рассчитаться с долгами.