В Самарской области задержали подозреваемого в серии квартирных, общий ущерб от которых превысил 2 млн рублей

Сотрудники полиции Самарской области задержали жителя пос. Курумоч, подозреваемого в совершении серии квартирных краж, совершенных на территории региона с конца прошлого года по сентябрь 2017 г., сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.
По предварительной информации, 37-летний житель Волжского района, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, путем отжатия оконной рамы проникал в частные дома и похищал деньги и золотые украшения, которые в дальнейшем сбывал. Общий причиненный ущерб превысил 2 млн рублей.
По данным фактам возбуждено 38 уголовных дел по ч. 3 ст.158 УК РФ, решается вопрос об объединении их в одно производство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в лишения свободы на срок до шести лет.
В настоящее время в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские продолжают проверять его на причастность к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.