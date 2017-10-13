В Самарской области задержали подозреваемого в серии квартирных, общий ущерб от которых превысил 2 млн рублей

Сотрудники полиции Самарской области задержали жителя пос. Курумоч, подозреваемого в совершении серии квартирных краж, совершенных на территории региона с конца прошлого года по сентябрь 2017 г., сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

По предварительной информации, 37-летний житель Волжского района, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, путем отжатия оконной рамы проникал в частные дома и похищал деньги и золотые украшения, которые в дальнейшем сбывал. Общий причиненный ущерб превысил 2 млн рублей.

По данным фактам возбуждено 38 уголовных дел по ч. 3 ст.158 УК РФ, решается вопрос об объединении их в одно производство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские продолжают проверять его на причастность к аналогичным преступлениям.