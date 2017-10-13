В Самаре 16-летнюю девушку подозревают в краже телефона у таксиста

Силовики расследуют уголовное дело, фигуранткой которого стала 16-летняя девушка. Инцидент произошел в Самаре в ночь с 9 на 10 октября.

Как сообщает источник в полиции, местная жительница открыто похитила сотовый телефон из машины таксиста у д. 98 на ул. Матросова и скрылась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж". По информации правоохранительных органов, грабительница нигде не учится и стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.