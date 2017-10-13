В Жигулевске мужчина жестоко забил пожилую пару молотком и шуруповертом

В четверг, 12 октября, в Жигулевске мужчина жестоко забил пожилую пару строительными инструментами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

После поступления сообщения об обнаружении в своей квартире тел супружеской пары — 81-летнего мужчины и 78-летней женщины с признаками насильственной смерти, по адресу выехала следственно-оперативная группа, прибыл лично начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Николай Харитонов.

На телах стражи порядка обнаружили множественные повреждения, в том числе в области головы.

"Предположительно женщина была задушена фартуком, а на голове мужчины находился полиэтиленовый пакет, — сообщают в областном полицейском Главке. — С места преступления эксперты изъяли смывы вещества бурого цвета, молоток, шуруповерт, также следы пальцев рук и другие вещественные доказательства и улики".

На поиски преступника были брошены все службы полиции города Жигулевска и областного Главка. Розыскные мероприятия продолжались всю ночь: оперативные службы, службы участковых уполномоченных, а также ППСП и ГИБДД устанавливали возможных свидетелей преступления, опрашивали родственников и знакомых супругов, выясняя мотив убийства.

В результате удалось установить личность подозреваемого, а также его местонахождение. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска в квартире знакомого в Тольятти.

По данным полицейских, 36-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

"При задержании мужчина не успел оказать сопротивления оперативникам и не стал отрицать причастность к совершению преступления, сообщив, что мотивом стала корысть", — сообщили в областной полиции.

По предварительным данным стражей порядка, подозреваемый знал своих жертв — несколько раз возил пожилую пару в больницу. Предполагая, что у супругов может храниться значительная сумма денежных средств, он пришел днем 12 октября к ним в квартиру. Как полагают сотрудники полиции, злоумышленник нанес несколько ударов строительными инструментами мужчине и женщине и стал искать деньги.

Забрав 19 700 рублей, мужчина скрылся с места преступления, уехав к своему знакомому в Тольятти.

В связи со случившимся Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.