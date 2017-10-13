16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в торговле героином В Жигулевске мужчина жестоко забил пожилую пару молотком и шуруповертом В Тольятти возбуждены уголовные дела об использовании брендов Nike и Louis Vuitton Полицейские изъяли 55 г амфетамина в самарской квартире В Самаре 16-летнюю девушку подозревают в краже телефона у таксиста

Преступления Происшествия

В Жигулевске мужчина жестоко забил пожилую пару молотком и шуруповертом

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати

В четверг, 12 октября, в Жигулевске мужчина жестоко забил пожилую пару строительными инструментами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

После поступления сообщения об обнаружении в своей квартире тел супружеской пары — 81-летнего мужчины и 78-летней женщины с признаками насильственной смерти, по адресу выехала следственно-оперативная группа, прибыл лично начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Николай Харитонов.

На телах стражи порядка обнаружили множественные повреждения, в том числе в области головы.

"Предположительно женщина была задушена фартуком, а на голове мужчины находился полиэтиленовый пакет, — сообщают в областном полицейском Главке. — С места преступления эксперты  изъяли смывы вещества бурого цвета, молоток, шуруповерт, также следы пальцев рук и другие вещественные доказательства и улики".

На поиски преступника были брошены все службы полиции города Жигулевска и областного Главка. Розыскные мероприятия продолжались всю ночь: оперативные службы, службы участковых уполномоченных, а также ППСП и ГИБДД  устанавливали возможных свидетелей преступления, опрашивали родственников и знакомых супругов, выясняя мотив убийства.

В результате удалось установить личность подозреваемого, а также его местонахождение. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска в квартире знакомого в Тольятти.

По данным полицейских, 36-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

"При задержании мужчина не успел оказать сопротивления оперативникам и не стал отрицать причастность к совершению преступления, сообщив, что мотивом стала корысть", — сообщили в областной полиции.

По предварительным данным стражей порядка, подозреваемый знал своих жертв — несколько раз возил пожилую пару в больницу. Предполагая, что у супругов может храниться значительная сумма денежных средств, он пришел днем 12 октября к ним в квартиру. Как полагают сотрудники полиции, злоумышленник  нанес несколько ударов строительными инструментами мужчине и женщине и стал искать деньги.

Забрав 19 700 рублей, мужчина скрылся с места преступления, уехав к своему знакомому в Тольятти.

В связи со случившимся Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Арсентьев 06 октября 2017 14:47 В Тольятти вынесли обвинительное заключение изготовителю "хитрых" электросчетчиков

Ой. Ой. Ой. Хулиган.

Юлия Шехмаметьева 03 октября 2017 08:36 Жителя Чапаевска подозревают в краже пяти лошадей в Безенчукском районе

За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5