В Жигулевске мужчина жестоко забил пожилую пару молотком и шуруповертом

В четверг, 12 октября, в Жигулевске мужчина жестоко забил пожилую пару строительными инструментами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
После поступления сообщения об обнаружении в своей квартире тел супружеской пары — 81-летнего мужчины и 78-летней женщины с признаками насильственной смерти, по адресу выехала следственно-оперативная группа, прибыл лично начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Николай Харитонов.
На телах стражи порядка обнаружили множественные повреждения, в том числе в области головы.
"Предположительно женщина была задушена фартуком, а на голове мужчины находился полиэтиленовый пакет, — сообщают в областном полицейском Главке. — С места преступления эксперты изъяли смывы вещества бурого цвета, молоток, шуруповерт, также следы пальцев рук и другие вещественные доказательства и улики".
На поиски преступника были брошены все службы полиции города Жигулевска и областного Главка. Розыскные мероприятия продолжались всю ночь: оперативные службы, службы участковых уполномоченных, а также ППСП и ГИБДД устанавливали возможных свидетелей преступления, опрашивали родственников и знакомых супругов, выясняя мотив убийства.
В результате удалось установить личность подозреваемого, а также его местонахождение. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска в квартире знакомого в Тольятти.
По данным полицейских, 36-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
"При задержании мужчина не успел оказать сопротивления оперативникам и не стал отрицать причастность к совершению преступления, сообщив, что мотивом стала корысть", — сообщили в областной полиции.
По предварительным данным стражей порядка, подозреваемый знал своих жертв — несколько раз возил пожилую пару в больницу. Предполагая, что у супругов может храниться значительная сумма денежных средств, он пришел днем 12 октября к ним в квартиру. Как полагают сотрудники полиции, злоумышленник нанес несколько ударов строительными инструментами мужчине и женщине и стал искать деньги.
Забрав 19 700 рублей, мужчина скрылся с места преступления, уехав к своему знакомому в Тольятти.
В связи со случившимся Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.