ТРК "ГудОк" приглашает провести "Один день с уличным театром"

21 октября арт-пространство ТРК "ГудОк" приглашает на открытие Театрального сезона.

Потрясающий воображение фестиваль "Один день с уличным театром" - первое яркое событие в календаре мероприятий для всех, кто любит интересно проводить выходные с семьей и близкими. Это подарок для театралов, тусовщиков и самарской богемы.

В программе мероприятия:

"Странствующие куклы господина Пэжо" - из Санкт-Петербурга в ТК "ГудОк" приезжает знаменитый театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады. Это ведущий уличный театр России, постоянный участник правительственных праздников и дворцовых торжеств, лауреат российских и международных фестивалей. Модный коллектив покажет в Самаре лирический и смешной интерактивный спектакль "Moonsters".

Регги-банда "Два льва" наполнит арт-пространство торгового комплекса зажигательной музыкой Ямайки, Кубы.

Знакомый и любимый для многих самарцев "Пластилиновый дождь" с уличным перфомансом "Белые сны". Яркое шоу захватывающие акробатические трюки, сумасшедшие танцы и юмористические миниатюры.

Веселый праздник театра, карнавала и буффонады. Живые скульптуры, клоуны-фрики и инсталяции.

21 октября с 14:00 и до 19:00

"ОДИН ДЕНЬ С УЛИЧНЫМ ТЕАТРОМ"

ТРК "Гудок", ул. Красноармейская, 131

Вход свободный. +0