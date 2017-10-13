ТРК "ГудОк" приглашает провести "Один день с уличным театром"

21 октября арт-пространство ТРК "ГудОк" приглашает на открытие Театрального сезона.
Потрясающий воображение фестиваль "Один день с уличным театром" - первое яркое событие в календаре мероприятий для всех, кто любит интересно проводить выходные с семьей и близкими. Это подарок для театралов, тусовщиков и самарской богемы.
В программе мероприятия:
- "Странствующие куклы господина Пэжо" - из Санкт-Петербурга в ТК "ГудОк" приезжает знаменитый театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады. Это ведущий уличный театр России, постоянный участник правительственных праздников и дворцовых торжеств, лауреат российских и международных фестивалей. Модный коллектив покажет в Самаре лирический и смешной интерактивный спектакль "Moonsters".
- Регги-банда "Два льва" наполнит арт-пространство торгового комплекса зажигательной музыкой Ямайки, Кубы.
- Знакомый и любимый для многих самарцев "Пластилиновый дождь" с уличным перфомансом "Белые сны". Яркое шоу захватывающие акробатические трюки, сумасшедшие танцы и юмористические миниатюры.
- Веселый праздник театра, карнавала и буффонады. Живые скульптуры, клоуны-фрики и инсталяции.
21 октября с 14:00 и до 19:00
"ОДИН ДЕНЬ С УЛИЧНЫМ ТЕАТРОМ"
ТРК "Гудок", ул. Красноармейская, 131
Вход свободный. +0
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.