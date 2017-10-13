Жительница Кинельского района сдала в ломбард украшения подруги

В Кинельском районе в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
38-летняя женщина сообщила правоохранителям, что 22 апреля 2017 г. она отмечала день рождения подруги. Во время праздника знакомая попросила на время ее золотые украшения, сказав, что очень хочет их поносить. Женщина не отказала и одолжила браслет и часы. Но в назначенный день драгоценности так и не вернулись к ней.
Как позже выяснилось, приятельница, попросившая украшения, не собиралась их возвращать. В тот же день она отнесла золото в ломбард, а вырученные 200 тыс. руб. потратила.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.