Жительница Кинельского района сдала в ломбард украшения подруги

В Кинельском районе в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

38-летняя женщина сообщила правоохранителям, что 22 апреля 2017 г. она отмечала день рождения подруги. Во время праздника знакомая попросила на время ее золотые украшения, сказав, что очень хочет их поносить. Женщина не отказала и одолжила браслет и часы. Но в назначенный день драгоценности так и не вернулись к ней.

Как позже выяснилось, приятельница, попросившая украшения, не собиралась их возвращать. В тот же день она отнесла золото в ломбард, а вырученные 200 тыс. руб. потратила.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.