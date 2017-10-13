"ДС-Инжиниринг" внедряет цифровые технологии на российских предприятиях

Разработки компании уменьшают сроки проектирования и повышают производительность работы станков с ЧПУ.

История становления компании "ДС-Инжиниринг" начинается с июня 1995 года. Решение о ее создании было принято английской компанией DELCAM и группой российских заводов для внедрения на отечественных предприятиях передовых технологий и повышения точности изготовления продукции.

Специалисты ООО "ДС-Инжиниринг" могут решать широкий спектр инженерных задач, которые включают в себя работы по проектированию, реинжинирингу, изготовлению, сканированию и контролю деталей и оснастки, обслуживанию, ремонту и модернизации координатно-измерительных машин.

В настоящее время компания предлагает измерительное оборудование: переносные координатно-измерительные машины (КИМ) ROMER, лазерные трекеры и инженерные тахеометры Leica; 3D-сканеры Aicon и Artec, стационарные КИМ MORA, измерительные системы компании Renishaw.

Высококвалифицированные специалисты предложат комплексные CAD/CAM решения с возможностью адаптации программных продуктов под нужды заказчика, обеспечат техническую поддержку. В парке оборудования компании имеются собственные 3D-сканеры для решения задач реинжиниринга, переносные КИМ для выполнения работ по контролю точности, которые используются в качестве подменных в случае сложного ремонта КИМ заказчиков.

Компания тесно сотрудничает с Самарским центром стандартизации и метрологии и оказывает услуги по аттестации и поверке контрольной оснастки по эталонным математическим 3D-моделям, а также осуществляет ремонт и модернизацию устаревших координатно-измерительных машин.

Сегодня современные CAD/CAM-технологии применяются для проектирования изделий и оснастки (пресс-формы, штампы и т. п.), разработки управляющих программ для станков с ЧПУ, контроля точности с помощью КИМ, художественного моделирования, программирования промышленных роботов. "Компания "ДС-Инжиниринг" уделяет большое внимание подготовке специалистов, так как модернизировать промышленный комплекс будут современные инженеры, технологи и руководители производств из тех молодых людей, кто сегодня сидит за партой общеобразовательной школы, техникума и на студенческой скамье", — отмечает генеральный директор ООО "ДС-Инжиниринг" Геннадий Мещеряков.

Для подготовки технических специалистов предприятий созданы учебные компьютерные центры CAD/CAM-технологий в вузах региона, в Приволжском федеральном округе, создаются учебные центры и в других городах России.

На прошедшей в конце сентября выставке "Промышленный салон. Металлообработка 2017" перспективы внедрения передовых технологий на промышленных предприятиях Самарской области были обсуждены Геннадием Мещеряковым с врио заместителя председателя правительства Самарской области Сергеем Безруковым (на фото слева).

Комплексная оцифровка подготовки производства и сквозной подход поднимает на качественно новый уровень взаимодействие специалистов, задействованных в процессах проектирования и изготовления изделий. Современные программные продукты дают большие возможности. Например, конструктор может создать математическую модель узла, заложить допуски, параметры обработки, а технолог может находиться в любой точке планеты и иметь доступ к общей базе данных и провести механическую обработку с учетом требований, которые заложил конструктор.

Сергей Некрасов, главный инженер ООО "ДС-Инжиниринг":

— Специалисты компании имеют большой опыт компьютерного моделирования деталей сложной формы, создают уникальные изделия в единичном экземпляре для предприятий машиностроительной, аэрокосмической, химической, оборонной и атомной отраслей.