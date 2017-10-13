Студенты Самарского университета посетили авиабазу под Энгельсом

Студенты Самарского университета посетили авиабазу ВВС России вблизи города Энгельс Саратовской области. Будущие инженеры, журналисты и специалисты по связям с общественностью получили уникальную возможность познакомиться с историей авиабазы, пообщаться с личным составом и побывать в кабинах самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

В состав делегации вошли: первый губернатор Самарской области Константин Титов, заслуженный летчик-испытатель Владимир Пташинский, первый проректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва Андрей Прокофьев, проректор по социально-гуманитарному направлению Виктор Кузнецов и начальник управления подготовки научных кадров Марк Шлеенков.

В рамках пресс-тура гости посетили единственный в Военно-воздушных силах РФ музей тыла Дальней авиации, где узнали о том, как готовят на земле летчиков и боевую технику. Среди его экспонатов уникальный авиационный фотоаппарат АФА-42, авиабомбы, авиационные фильтрующие противогазы, катапультное кресло, авиационная снаряжательная машинка и высотное снаряжение летчика — скафандр "Баклан".

Экспозиция музея наглядно демонстрирует, что каждый вылет самолета дальней авиации сопровождается большой работой служб авиационного тыла.

Гости оценили три новые казармы для летного состава, которые не так давно появились на территории авиабазы. Далее делегация проследовала на аэродром. Чтобы ощутить военную силу, сосредоточенную на энгельской авиабазе, достаточно проехать мимо поражающих своими размерами стратегических бомбардировщиков.

Студенты и почетные гости получили возможность в сопровождении членов экипажа подняться в кабины самолетов Ту-95 и Ту-160, примерить летный шлем, изготовленный специально к визиту Владимира Путина по его индивидуальным меркам, и на пару секунд ощутить себя пилотами самолета.

По сложившейся традиции всем самолетам присваивают имена в честь городов и людей, непосредственно связанных с Дальней авиацией. Так, студенты познакомились с самолетом "Николай Кузнецов", который носит имя генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей, более 40 лет проработавшего в Куйбышеве.

Немало полезного узнали студенты и в Музее 22-й Гвардейской тяжелой бомбардировочной Донбасской Краснознаменной авиационной дивизии. На стоянке музея под открытым небом собраны мощные стратегические бомбардировщики, ракетоносцы, самолеты специального и вспомогательного назначения, состоящие на вооружении Дальней авиации со второй половины 50-х годов и по настоящее время.

На память о визите делегации Самарского университета Андрей Прокофьев подарил Музею Дальней авиации сувениры, которые неразрывно связаны с Самарой: модели ракеты-носителя "Союз-2" и спутника "Аист-2Д". В ответ на это командир Энгельсской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии гвардии полковник Олег Пчела вручил почетным гостям картины с изображением самолета Ту-95МС "Самара". Программа пресс-тура завершилась возложением цветов у Стелы памяти и скорби.