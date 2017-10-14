Ракета "Союз-2.1А" успешно стартовала с космодрома Байконур

В субботу, 14 октября, в 11:47 мск ракета космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-07" успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос.

Через 8 минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Специалисты Главной оперативной группы управления полeтом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полeтами (ЦУП) приступили к управлению его полeтом.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 16 октября в 14:09:57 мск.

Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-07" со станцией и причаливание к стыковочному узлу "Пирс" российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП, а также российских космонавтов Сергея Рязанского и Александра Мисуркина.

Кораблю "Прогресс МС-07" предстоит доставить на международную космическую станцию более 2 т различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.