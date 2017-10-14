Ракета "Союз-2.1А" успешно стартовала с космодрома Байконур

В субботу, 14 октября, в 11:47 мск ракета космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-07" успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос.
Через 8 минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Специалисты Главной оперативной группы управления полeтом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полeтами (ЦУП) приступили к управлению его полeтом.
Стыковка корабля с МКС запланирована на 16 октября в 14:09:57 мск.
Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-07" со станцией и причаливание к стыковочному узлу "Пирс" российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП, а также российских космонавтов Сергея Рязанского и Александра Мисуркина.
Кораблю "Прогресс МС-07" предстоит доставить на международную космическую станцию более 2 т различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...