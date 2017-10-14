В Исаклинском районе полицейские раскрыли кражу ноутбуков из школы

В дежурную часть О МВД России по Исаклинскому району обратилась директор школы села Исаклы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Женщина сообщила правоохранителям, что из шкафа в одном из кабинетов учебного заведения пропали пять ноутбуков. Потерпевшая предположила, что кража произошла летом, когда работники школы имели доступ в этот кабинет.
Проведя комплекс розыскных мероприятий и опросив сотрудников учебного заведения, оперативники установили подозреваемую. Ею оказалась 46-летняя местная жительница, которая работала уборщицей в школе. Женщина была доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Она пояснила следствию, что похитила оргтехнику для дальнейшей продажи.
Один из ноутбуков она успела сдать в местный ломбард в залог и выручить за него в 3500 рублей. Остальные ноутбуки продала на рынке в Самаре. При этом женщина попыталась "замести следы", выбросив документы на технику и договоры из комиссионного магазина. Полученные от продажи деньги потратила на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в мировой суд Исаклинского района.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.