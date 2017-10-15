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Преступления Происшествия

Жителя Тольятти, находящегося под домашним арестом, задержали на улице пьяным

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Тольятти подозревается в несоблюдении административных ограничений, установленных судом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, ночью на ул. Дзержинского в Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Во время проверки горожанина по информационным базам данных сотрудники Росгвардии выяснили, что он не имел права находиться на улице ночью, так как судом на него наложены соответствующие административные ограничения.

В частности, мужчина должен был с 22:00 до 06:00 быть дома, не посещать бары, рестораны и иные организации общественного питания, а также места проведения массовых мероприятий. При этом житель Тольятти не соблюдал запрет неоднократно, хотя и был предупрежден об уголовной ответственности за его игнорирование.

Сотрудники вневедомственной охраны передали 34-летнего правонарушителя полицейским для дальнейшего разбирательства. По его итогам органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ "Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений".

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