Жителя Тольятти, находящегося под домашним арестом, задержали на улице пьяным

Житель Тольятти подозревается в несоблюдении административных ограничений, установленных судом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полиции, ночью на ул. Дзержинского в Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Во время проверки горожанина по информационным базам данных сотрудники Росгвардии выяснили, что он не имел права находиться на улице ночью, так как судом на него наложены соответствующие административные ограничения.
В частности, мужчина должен был с 22:00 до 06:00 быть дома, не посещать бары, рестораны и иные организации общественного питания, а также места проведения массовых мероприятий. При этом житель Тольятти не соблюдал запрет неоднократно, хотя и был предупрежден об уголовной ответственности за его игнорирование.
Сотрудники вневедомственной охраны передали 34-летнего правонарушителя полицейским для дальнейшего разбирательства. По его итогам органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ "Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений".
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.