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Экономика и бизнес

Вдова Олега Дергилева выходит из бизнеса сети "Горилка"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вдова создателя сети алкомаркетов "Горилка" Олега Дергилева Анна Дергилева официально перестала быть владельцем многочисленных операторов "Горилки", пишет "Самарское обозрение". Большая часть компаний перешли в собственность ее родной сестре Жанне Селезневой и Екатерине Кравчук. Это может означать, что сетью теперь владеет семья предпринимателя Александра Кравчука.

Сеть розничных магазинов алкогольной продукции "Горилка" в 2005 г. основал Олег Дергилев. Основателя "Горилки" убили киллеры в 2013 году. Правоохранители смогли найти исполнителей убийства, а заказчики преступления так и остались неназванными.

После смерти Олега Дергилева никаких радикальных изменений в бизнесе структуры в первые годы не произошло. До его гибели считалось, что сеть управляется покойным при участии предпринимателя Александра Кравчука — они были женаты на родных сестрах, пишет "Самарское обозрение".

Такой же расклад сохранялся еще несколько лет, но оперативное управление сетью, говорят источники на рынке, перешло к Кравчуку. При нем "Горилка" сохранила свои позиции, расплатилась по кредитам.

Сейчас сеть насчитывает около 300 точек продаж в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. Операторами "Горилки" выступают более 60 компаний, сообщает издание.

В начале октября в системе "СПАРК-Интерфакс" появилась информация о смене собственника в примерно 50 компаниях холдинга "Горилка". Ранее их владельцем была Анна Дергилева. Почти везде ей принадлежало 100% доли УК. В нескольких компаниях она владела 50%, а остальные доли распределялись между Федором Чертковым, Романом Синевым, Александром Космировым.

По данным "СО", новым хозяином около 40 организаций ГК "Горилка" стала Жанна Селезнева — супруга Александра Кравчука. Согласно данным "СПАРК-Интерфакса", других, не связанных с "Горилкой" компаний, у нее нет.

Собственником примерно 10 операторов алкогольной сети теперь указывается Екатерина Кравчук. В отличие от Селезневой, Кравчук владеет весьма разветвленным бизнесом. Она выступает учредителем ООО "Вираж Сервис Плюс" (специализируется на техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств), ООО "Губернская" (общество занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимом имуществом), ООО "КИТ", ООО "Рост", ООО "Фарс", ООО "ФАРТ" (все компании ведут деятельность по торговле розничными напитками в специализированных магазинах), ООО "Красноглинская пристань" (деятельность организации связана с транспортом) и ООО "Рейс" (рекламное агентство).

Анна Дергилева пока еще остается собственником около 10 самарских и саратовских операторов созданной ее супругом сети. Не исключено, что в ближайшем будущем она покинет капитал и этих структур.

Эксперты не исключают, что Дергилева могла дистанцироваться от бизнеса "Горилки" в связи с реструктуризацией холдинга, которая предполагает ликвидацию наиболее проблемных операторов, пишет издание. В "Горилке" уже есть примеры ликвидации компаний. По такому пути пошло ООО "ТД Регион 64".

В сети "Горилка" комментировать ситуацию отказались.

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