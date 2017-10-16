Вдова Олега Дергилева выходит из бизнеса сети "Горилка"

Вдова создателя сети алкомаркетов "Горилка" Олега Дергилева Анна Дергилева официально перестала быть владельцем многочисленных операторов "Горилки", пишет "Самарское обозрение". Большая часть компаний перешли в собственность ее родной сестре Жанне Селезневой и Екатерине Кравчук. Это может означать, что сетью теперь владеет семья предпринимателя Александра Кравчука.

Сеть розничных магазинов алкогольной продукции "Горилка" в 2005 г. основал Олег Дергилев. Основателя "Горилки" убили киллеры в 2013 году. Правоохранители смогли найти исполнителей убийства, а заказчики преступления так и остались неназванными.

После смерти Олега Дергилева никаких радикальных изменений в бизнесе структуры в первые годы не произошло. До его гибели считалось, что сеть управляется покойным при участии предпринимателя Александра Кравчука — они были женаты на родных сестрах, пишет "Самарское обозрение".

Такой же расклад сохранялся еще несколько лет, но оперативное управление сетью, говорят источники на рынке, перешло к Кравчуку. При нем "Горилка" сохранила свои позиции, расплатилась по кредитам.

Сейчас сеть насчитывает около 300 точек продаж в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. Операторами "Горилки" выступают более 60 компаний, сообщает издание.

В начале октября в системе "СПАРК-Интерфакс" появилась информация о смене собственника в примерно 50 компаниях холдинга "Горилка". Ранее их владельцем была Анна Дергилева. Почти везде ей принадлежало 100% доли УК. В нескольких компаниях она владела 50%, а остальные доли распределялись между Федором Чертковым, Романом Синевым, Александром Космировым.

По данным "СО", новым хозяином около 40 организаций ГК "Горилка" стала Жанна Селезнева — супруга Александра Кравчука. Согласно данным "СПАРК-Интерфакса", других, не связанных с "Горилкой" компаний, у нее нет.

Собственником примерно 10 операторов алкогольной сети теперь указывается Екатерина Кравчук. В отличие от Селезневой, Кравчук владеет весьма разветвленным бизнесом. Она выступает учредителем ООО "Вираж Сервис Плюс" (специализируется на техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств), ООО "Губернская" (общество занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимом имуществом), ООО "КИТ", ООО "Рост", ООО "Фарс", ООО "ФАРТ" (все компании ведут деятельность по торговле розничными напитками в специализированных магазинах), ООО "Красноглинская пристань" (деятельность организации связана с транспортом) и ООО "Рейс" (рекламное агентство).

Анна Дергилева пока еще остается собственником около 10 самарских и саратовских операторов созданной ее супругом сети. Не исключено, что в ближайшем будущем она покинет капитал и этих структур.

Эксперты не исключают, что Дергилева могла дистанцироваться от бизнеса "Горилки" в связи с реструктуризацией холдинга, которая предполагает ликвидацию наиболее проблемных операторов, пишет издание. В "Горилке" уже есть примеры ликвидации компаний. По такому пути пошло ООО "ТД Регион 64".

В сети "Горилка" комментировать ситуацию отказались.