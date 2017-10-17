Фреди Вильянуэва: "Благодаря СГАУ я стал одним из ведущих исследователей космического агентства СONIDA"

Фреди Вильянуэва стал первым в истории Самарского университета иностранцем, который поступил в Куйбышевский авиационный институт. Чтобы получить разрешение учиться в ведущем вузе, он обратился в посольство Перу. Сегодня Фреди Вильянуэва руководит исследовательской группой Перуанского космического агентства СONIDA.

- Из Перу до волжских берегов путь не близкий. Как получилось, что вы приехали учиться в Самару?

- Я бредил космосом. Мне так хотелось быть причастным к космической сфере, заниматься ракетостроением, что я отправился учиться в Россию. Всем известно, что русские сделали первые и самые важные шаги в изучении космических глубин. Первый человек, который оказался в космосе, был русским, первый спутник запустил Советский Союз, первой женщиной в космосе была русская женщина. СССР был космической мировой державой, и мне хотелось учиться у лучших.

- Самара была первым городом, в котором вы жили, оказавшись в России?

- Нет, не первым. Сначала я отправился в Астрахань, где изучал русский язык, математику, физику историю. Затем два года учился в Волгограде и только затем смог перевестись в Самару. Это было невероятно трудно, ведь Куйбышев до 1991 года был закрытым городом, кругом режимные объекты, и мне пришлось обратиться в посольство в Перу. Дипломаты написали письмо поддержки, и мне разрешили учиться здесь. Моей голубой мечтой был, конечно, факультет ракетостроения, но поступить туда оказалось невозможным — обучаться там имели право только граждане России. Меня приняли на факультет самолетостроения, где я защитил свой диплом на "отлично".

- Трудно было учиться в чужой стране? Как к вам относились преподаватели?

- Знаете, я никогда не чувствовал, что ко мне относятся, как к иностранцу. В Самарском аэрокосмическом университете существовало настоящее студенческое братство, и я был здесь своим парнем. При том что оказался первым иностранным студентом в СГАУ. Город как раз был переименован из Куйбышева в Самару во время моей учебы. Всех моих преподавателей вспоминаю с большой теплотой. Они, наверное, понимали, что я не всегда смогу так все быстро усвоить, как мои русские друзья, из-за сложностей с русским языком, и были ко мне снисходительны. Я признателен профессорам Геннадию Алексеевичу Резниченко, Владимиру Николаевичу Майнскову, Валерию Андреевичу Комарову, Валентину Гавриловичу Шахову, Олегу Николаевичу Королькову, Юрию Леонидовичу Тарасову… Потом по моим стопам пошли другие. Года через два-три иностранные студенты стали с удовольствием приезжать учиться в СГАУ.

- Чем отличалась студенческая жизнь в Самаре?

- Не могу сказать обо всей стране, и обо всем городе, но в аэрокосмическом университете была совершенно особая атмосфера. Студенты аэрокосмического университета удивили меня целеустремленностью. Они старались взять максимум из занятий, доказать себе и окружающим, что достойны своего вуза. И так как я всегда любил сложные задачи, и ставил перед собой большие цели, мне этот подход очень нравился. Я даже выбрал тему для дипломной работы, связанную с истребителями. Это помогло мне значительно глубже изучить предмет, чем если бы я занимался изучением легким самолетом. Было бы очень полезно если я смог практиковать в конструкторском бюро во время обучения. В них практиковали тогда многие мои однокурсники, и это помогало им закрепить знания.

- Послушать вас, так в жизни студента Самарского университета, нет ничего, кроме учебы. Разве это так?

- Конечно, нет. Я помню, как мы с друзьями ездили на Грушинский фестиваль, как купались в проруби. У меня до сих пор хранятся фотографии. Но главным в нашей жизни были самолеты. Я после занятия приходил в подвал, где старшекурсники ребята их строили (я имею ввиду самолеты малой авиации), и это казалось мне почти чудом. А потом мы совершали пробные полеты на этих самолетах. Летали над Волгой. Это было незабываемо!

А как-то меня пригласили на вечеринку в общежитии вуза, помню, мои друзья поставили кассету с латиноамериканской музыкой и попросили научить их танцевать. И я начал учить русских студентов танцевать сальсу.

- Чем вам помогло образование, полученное в Самаре?

- Мне кажется, именно благодаря знанию, полученным в СГАУ, я сумел многого добиться и стал одним из лучших исследователей в космическом агентстве СONIDA. Это дало возможность участвовать в различных проектах, реализовывать себя.

- Как сложилась ваша карьера после выпуска?

- Я вернулся в Перу и вскоре стал работать в космическом агентстве СONIDA. Поскольку административная работа меня никогда не привлекала, я сосредоточился на решении технологических задач. Сейчас я возглавляю исследовательскую группу. Мы разрабатывали секретные проекты, связанные с проектированием ракет. Мы работали день и ночь. Тут-то мне и пригодились глубокие теоретические знания, которые давали в самарском вузе — по прочности, аэродинамике, проектированию и т. д. Мы разработали продукт, испытали на полигоне и готовы были запустить его в серию, но тут началась конверсия. Позже мы перешли к разработке беспилотников и метеорологических ракет. Сейчас агентство работает вместе с вузами Перу по разработке наноспутников и микроспутников в сотрудничестве с другими странами.

- В этом году Самарский аэрокосмический университет отмечает 75-летие. На ваш взгляд, сегодня он интересен перуанским студентам?

Я думаю, у Самарского университета огромный потенциал как в плане сохранения и приумножения знаний, так и в плане научных исследований. Могу сказать, что многие перуанцы мечтают учиться здесь, и я надеюсь, что для самых талантливых из моих соотечественников мечта станет реальностью.