Промсвязьбанк провел встречи с предпринимателями Самарской области

11 и 12 октября Промсвязьбанк провел деловые завтраки для представителей малого и среднего бизнеса Тольятти и Самары. Встречи были посвящены финансовым и правовым аспектам успешной реализации инвестиционных проектов.

Ключевым спикером стала Алена Сокова, начальник Управления партнерских программ среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка. В рамках деловой программы она рассказала предпринимателям о возможностях государственных программ поддержки бизнеса, льготном кредитовании для развития бизнеса и работе Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и "ОПОРЫ РОССИИ", главой которого по совместительству является.

"По результатам опроса, проведённом среди предпринимателей России, порядка 80% предпринимателей знали о существовании программ господдержки, но воспользовались ими только 4%. Причина — в непонимании того, как эти меры могут помочь. В Промсвязьбанке мы стараемся разобраться во всех тонкостях действующих программ, так как считаем, что обязаны каждому своему клиенту предлагать наиболее выгодные и удобные решения", — подчеркнула Алена Сокова.

Тему господдержки предпринимательства также продолжила генеральный директор "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства Самарской области" (ГФСО) Юлия Красина. Дмитрий Самигуллин, партнер международной юридической компании GRATA, осветил тему правовых рисков инвесторов.

Также в ходе встречи предприниматели имели возможность пообщаться с вице-президентом — региональным директором операционного офиса "Самарский" Промсвязьбанка Татьяной Перемышлиной и ее заместителем — начальником управления МСБ Еленой Козеевой.

"Мы видим, что сегодня бизнес не только поддерживает текущую деятельность, но и готов инвестировать в его развитие. А мы, в свою очередь, рады предоставить предпринимателям такую возможность. В эти два дня нам удалось достаточно плодотворно провести время в компании бизнесменов крупнейших городов Самарской области. Такие встречи полезны обеим сторонам, и, уверена, в дальнейшем станут основой взаимовыгодного сотрудничества", — отметила Татьяна Перемышлина.