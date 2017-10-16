Участники телепроекта "Большая опера" выступили в Самаре

В филармонии в рамках фестиваля искусств "Самарская осень" прошел концерт "Большая опера. Три тенора". Послушать певцов, связанных с телепроектом "Большая опера", собрался полный зал. В этот вечер тенора Рамиз Усманов, Юрий Городецкий и Алексей Неклюдов почувствовали себя рок-звездами - по тому, как их встречали поклонники академического вокала.

Телевизионный проект "Большая опера" на канале "Культура" сделал из молодых певцов звезд, способных собирать полные залы по всей России. На концерт в филармонии 15 октября, где должны были выступать финалисты конкурса Юрий Городецкий и Тигран Оганян, а также звезда проекта Рамиз Усманов, билеты раскупали за полгода.

За несколько дней до концерта стало известно, что Тигран Оганян не сможет приехать в Самару, и поддержать статус "трио" позвали участника гала-концерта "Большая опера" и приглашенного солиста Большого театра России Алексея Неклюдова.

Может быть, Юрий Городецкий и стал бы победителем "Большой оперы", если бы не заболел и не снялся с финала. Его голос удивительной чистоты обладает легкостью. Если постараться наделить его исполнение образностью, то можно представить, как он возносит классические произведения на высоту, за которой тянется слушатель. Если талант Рамиза Усманова - это полноводная река, вмиг заполняющая все пространство, то голос Юрия Городецкого будет ассоциироваться с ветром. Именно он открыл первое отделение концерта в Самаре, сразу же после исполнения оркестром филармонии под управлением Михаила Щербакова увертюры к опере Михаила Глинки "Руслан и Людмила".

Свою программу Юрий Городецкий начал с речитатива и каватины Князя Владимира из оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Зал взорвался аплодисментами и, помимо выкриков "Браво!", слышались восклицания "Юра - молодец!"

В целом, вечер "Большая опера. Три тенора" по реакции публики был больше похож на рок-концерт, нежели на академическое выступление. Многие снимали музыкантов на телефоны, а эмоциональный накал больше соответствовал сицилийской опере.

Следующим номером стояло выступление Алексея Неклюдова. Он выбрал арию Ленского из оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин". Неклюдов обладает артистичным голосом. Слушатель сразу сопереживает и входит в сюжет произведения. Некоторые исполнители любят разыгрывать целые мини-спектакли, заламывая руки или бегая по сцене, но Алексею Неклюдову это ни к чему. Его голос очень эмоционален и передает все оттенки настроения в зависимости не только от партитуры произведения, но и от сюжета. Он сумел "оживить" любовную песню из оперы Антона Аренского "Рафаэль" и арию Альфреда из "Травиаты" Джузеппе Верди. Эмоциональность немного подвела певца, и в одном произведении он споткнулся о сложную партию, просто забыв или перепутав слова, или обогнав оркестр, но маэстро Щербаков быстро пришел на помощь и выровнял произведение, а публика поддержала исполнителя аплодисментами.

Юрий Городецкий выбирал для себя романтических персонажей. В его исполнении прозвучали арии из опер "Дон Жуан" Моцарта, "Фауст" Шарля Гуно, "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти. Последняя опера настолько любима им, что в скором времени он по приглашению Рамиза Усманова исполнит партию Неморино в Большом театре им. Алишера Навои в Узбекистане.

Про Рамиза Усманова в антракте зрители шептались: "редкий голос", "настоящий талант" и "оперное сокровище". Для своей программы он выбрал яркие произведения: плач Федерико из оперы "Арлезианка" Франческо Чилеа, арию Каварадосси из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, песенку герцога из "Риголетто" Джузеппе Верди. Его манера исполнения очень итальянская: страстная, эмоциональная, мощная. После каждого выступления публика не успокаивалась, пока он не выходил на второй поклон. Трудно говорить о фаворитах того вечера, но выхода Рамиза Усманова ждали особенно.

Второе действие концерта состояло в основном из неаполитанских песен. Кто-то предпочел исполнять их на русском языке, кто-то выбрал итальянский. Кульминацией стало выступление трех теноров с песней "Гранада". На бис прозвучала O sole mio. Выход на сцену одновременно трех теноров такого уровня напоминает аттракцион. В шутливой манере они пытаются "перепеть" друг друга, что звучит иногда настолько виртуозно и впечатляюще, что превращается в шоу.

Концерт "Большая опера. Три тенора" прошел с большим успехом. Хотя и не смог приехать Тигран Оганян, полюбившийся публике после своего выступления на закрытии сезона Самарской филармонии, - возможно, сказался очень сложный график выступлений. Еще в прошлый его приезд в Самару в середине июля он говорил журналистам, что очень устал и мечтает лишь немного отдохнуть. В день совместного концерта 15 октября, когда со сцены объявили, что в составе теноров произошла замена, по залу прокатился разочарованный гул, но вышедший Алексей Неклюдов сменил зрительский гнев на милость.

Фестиваль "Самарская осень", в рамках которого и состоялся концерт, продолжается. В ближайшее время на сцене филармонии выступят камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.