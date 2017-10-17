Театр "Пластилиновый дождь" выиграл Гран При "Поволжских сезонов Александра Васильева"

В Самаре в семнадцатый раз прошли "Поволжские сезоны Александра Васильева" — главное событие в сфере моды в регионе. Гран При получили костюмы из нового спектакля независимого театра "Пластилиновый дождь". И если в победителях театральные костюмы не впервые, то в участниках столько актеров и коллекций из спектаклей, кажется, не было еще никогда.

Мужчин меньше, детей больше

Каждый год на "Поволжских сезонах" не похож на предыдущий. Несколько лет назад казалось, что число мужских коллекций будет только расти — ан нет, второй раз в финале оказывается всего одна, на этот раз "Дыхание жизни" Антона Пермякова (Москва), вдохновленная японской гравюрой. Зато детских стало столько, что для них ввели отдельный спецприз, доставшийся Марине Белоусовой и Анне Дмитриевой из Октябрьска. Их коллекция "Алиса в Зазеркалье" сшита для хореографического коллектива "Эксклюзив". Танец юных артистов и стал показом коллекции.

Детский театр моды из Подольска с таким же названием "Эксклюзив" привез в Самару коллекцию Светланы Оспищевой и Валентины Павловой "У нас нонче субботея". Игривый номер в сарафанах выбрали лучшим в номинации "Театральный костюм".

"На "Поволжских сезонах" происходит заметное возрастное перераспределение, — рассказала "Волга Ньюс" арт-директор фестиваля Мария Казак. — Изначально наш конкурс ориентирован на студентов-дизайнеров и выпускников. Сейчас поменялась система образования — введен бакалавриат, к тому же мы ощущаем на себе демографическую яму 1990-х, студентов просто стало меньше. При этом увеличилось число взрослых участников, чаще всего это люди, которые решили заняться дизайном одежды уже в осознанном возрасте. Третья тенденция — развитие детских театров моды. Все это заметно меняет состав участников".

Коллекции для Венецианского карнавала

Другое отличие этих "Сезонов" от фестивалей прошлых лет — активное участие театров. Причем соревновались между собой не просто фантазии дизайнеров, а "действующие" костюмы из спектаклей самарских и тольяттинских трупп. Так, "Место действия" показал коллекцию студентки СамГТУ Полины Гусаровой "Полет жизни": образы моряков и птиц самарцы видели в перформансе на "ВолгаФесте". Тольяттинский "Дилижанс" представил костюмы Ирины Шугаевой, в которых труппа играет "Дюймовочку". А театр-студия "Грань", два года назад получивший Гран При, на этот раз обрамлял конкурс образами из "Короля Лира" (в соревновании костюмы лауреата "Золотой Маски" Елены Соловьевой не участвовали). Худрук "Грани" Денис Бокурадзе стал режиссером всего финального шоу-дефиле.

Бессменный председатель жюри и худрук фестиваля, историк моды Александр Васильев подчеркивает, что "Поволжские сезоны" — единственный в России модный конкурс, на котором оценивается театральный костюм. Представляют такие коллекции, само собой, актеры, для которых костюмы шились. И когда на сцену вышло странное древообразное чудище на ходулях, все угадали, что это "Пластилиновый дождь". Даже те, кто в августе не попал в Парк Гагарина на День уличного театра. В сложносочиненных костюмах Галины Беляевой, Веры Шадриной и Марии Мармажовой театр показал короткую версию спектакля "Обряд", поставленного по мотивам славянской мифологии. Духи деревьев сражались с Лешим, ведьмы варили зелье, — и единственный участник номинации "Перформанс" завоевал Гран При фестиваля.

"Вы сделали замечательную коллекцию, из очень интересных материалов и созвучную теме, — похвалил победителей Александр Васильев. — Темой у вас, конечно, стала языческая Русь, но и гражданская война тоже, поэтому революция присутствовала". Рассказывают, что на полуфиналах (теперь закрытых для широкого зрителя) маэстро советовал самарскому театру участвовать в Венецианском карнавале.

Кандинский и боа

Кажется, не было еще в истории "Поволжских сезонов" фестиваля, на котором участники так последовательно выдерживали бы тему, на этот раз — "Мода и революция". Видимо, до сих пор отзываются в нас события столетней давности. Серебряный век и русский авангард, шинели и боа, Кандинский и Малевич, ностальгия и пафос переустройства — все отразилось в моделях финалистов. Лучшей в номинации "Костюм — художественная идея" стала коллекция Любови Егоровой "Авангард — революция в искусстве". Самарский художник так ярко интерпретировала в своих платьях творчество Малевича, что пополнить коллекцию ее работой захотел сам Васильев. Спецкор "Волга Ньюс" от такого платья тоже не отказалась бы, хотя никакой коллекции у нее нет.

В той же категории "художественных идей" была еще одна заметная коллекция из Самарской области — "Туман". Светлана Черкашина из Большой Глушицы представила брутально-изящные костюмы, в которых элементы шинелей сочетаются с тюлем, а буденовки отделаны кружевом и напоминают кокошники. Награда в самой сложной номинации "Костюм-реальность" тоже осталась в регионе — у Светланы Абашиной из Тольятти (коллекция "Лицом к востоку", название которой говорит само за себя).

Поближе рассмотреть работы участников и даже что-нибудь купить можно было в выходные на шоу-руме V`SEASONS в "Амбаре". На этом фестивальная неделя закончилась. В 2018 году "Поволжские сезоны" посвятят — угадайте? — конечно, Чемпионату мира по футболу.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов:

— Символично, что в 2017 году проводится 17-й по счету фестиваль. Он посвящен очень важному историческому событию, тема фестиваля — "Мода и революция". Я надеюсь, что революции у нас будут исключительно в моде и, благодаря Александру Александровичу Васильеву, эта революция доставит радость всем присутствующим".

Историк моды, театральный художник, художественный руководитель и председатель жюри "Поволжских сезонов" Александр Васильев:

— Я очень люблю Самару, очень люблю Театр оперы и балета, где мне довелось работать в качестве художника. и мы не в первый раз проводим на этой легендарной сцене "Поволжские сезоны". Надеемся, что наш фестиваль — украшение вашего города. "Поволжские сезоны" — это еще и образование, мы учим на этом фестивале молодых людей и девушек, которые избрали себе путь дизайна, хотят узнать азы кроя, изучить профессию манекенщицы, визажиста или парикмахера. Мы хотим, чтобы Самара была красивым городом на Волге.