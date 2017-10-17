На "Самарской осени" выступит Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром

В четверг, 19 октября, в 18:30 в Самарской филармонии на фестивале "Самарская осень" выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.
На концерте в Самаре саксофонист и джазовый оркестр выступят с солистом Олегом Аккуратовым (вокал, фортепиано).
Московский джазовый оркестр создан в 1999 году. Коллектив неоднократно выступал в Карнеги-холле, Линкольн-центре, легендарном джазовом клубе Birdland и на других знаменитых площадках. В 2012 г. Московское правительство присвоило Оркестру Игоря Бутмана официальное название "Московский джазовый оркестр".
Оркестр выступал со многими знаменитыми джазменами — Ди Ди Бриджуотером, Натали Коул, вокальным квартетом New York Voices, Кевином Махогани, Джорджем Бенсоном, Джино Ванелли, Уинтоном Марсалисом, Ларри Корьеллом, Биллом Эвансом и др. В дискографии Московского джазового оркестра — четыре альбома, выпущенных на лейбле Butman Music: "Eternal Triangle" ("Вечный треугольник"), "Moscow@3am" (2009), Live-альбом "Sheherazadeʼs Tales" (2010), альбом "Special Opinion" (2013). Четвертая в дискографии оркестра работа была записана в Нью-Йорке в январе 2013 года совместно с американскими суперзвездами: барабанщиком Дэйвом Уэклом, гитаристами Майком Стерном и Митчем Стайном, саксофонистом Биллом Эвансом, трубачом Рэнди Бреккером и басистом Томом Кеннеди.