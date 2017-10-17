На "Самарской осени" выступит Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром

В четверг, 19 октября, в 18:30 в Самарской филармонии на фестивале "Самарская осень" выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

На концерте в Самаре саксофонист и джазовый оркестр выступят с солистом Олегом Аккуратовым (вокал, фортепиано).