В помещении букмекерской конторы силовики обнаружили игровой аппарат

Силовики возбудили уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр. Игорное оборудование правоохранители нашли в помещении пункта приема ставок одной из букмекерских контор Самары на ул. Димитрова, сообщает источник в правоохранительных органах.

По версии стражей порядка, за организацией игорной деятельности стояла 24-летняя администратор-кассир заведения. Ее задержали с поличным. Расследование уголовного дела продолжается.