ОЭЗ "Тольятти" увеличивает электрическую мощность в четыре раза

Управляющая компания особой экономической зоны "Тольятти" подала документы на получение допуска к эксплуатации двух объектов инфраструктуры, говорится в сообщении АО "ОЭЗ ППТ".
Один из них — система электроснабжения резидентов, которая позволит увеличить электрическую мощность в ОЭЗ в четыре раза до 80 МВт. Второй объект — дизельная электростанция.
Пакет документов представлен в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Получение допуска на эксплуатацию системы электроснабжения резидентов ОЭЗ ППТ "Тольятти" обеспечит энергией производства, которые будут запускаться на площадке после 2017 года.
Информацию о наличии заявки на технологическое присоединение мощности в 60 МВт в 2017 г. от АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" подтвердил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Средней Волги — филиала АО "Системный оператор ЕЭС" Олег Громов.
"Сейчас электрическая мощность в ОЭЗ достигает 20 МВт, и этого пока достаточно для работы инфраструктурных объектов площадки и действующих заводов. Однако с каждым годом резидентов становится все больше, а значит, растет и потребность в энергоресурсах, — отметил генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко. — Мы стараемся работать на опережение, чтобы обеспечить новых инвесторов энергоресурсами в необходимые сроки".
Что касается дизельной электростанции, то она должна обеспечить бесперебойное электроснабжение административно-бытового здания и котельной, а также системы водоснабжения на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.
Сначала электроснабжение на объектах ОЭЗ будет организовано в тестовом режиме. Это позволит проверить работоспособность электроустановок в реальных условиях и устранить недостатки в работе, если такие будут выявлены. После проверки объекты начнут работать в штатном режиме.
Напомним, ранее Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию системы электроснабжения второго этапа, которая обеспечит работу инфраструктуры второй очереди, включая системы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
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