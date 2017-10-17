Виктор Кудряшов: "Прецедент с колесом обозрения может создать у инвесторов неверное представление о регионе"

Ситуация с колесом обозрения в самарском парке им. Гагарина негативно влияет на инвестиционный климат, заявил советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.
В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации, о теме корректировки мер соцподдержки, о наиболее острых проблемах областного центра и другом.
Журналист напомнил Виктору Кудряшову, что в свое время он в Твиттере назвал глупым решение мэрии о привлечении кредита на строительство колеса обозрения.
"Наверное, мое высказывание было излишне эмоциональным по форме, но по сути я по-прежнему не понимаю логику принятого решения. Зачем городу брать кредит под 18% годовых на эти цели, если то же колесо готово установить сразу несколько инвесторов, конкурирующих между собой? Разве у администрации нет других направлений, куда можно было потратить эти средства? Обновление транспорта, благоустройство общественных зон, переселение из ветхого жилья", — поделился мнением советник главы региона.
Обновление транспорта, благоустройство общественных зон, переселение из ветхого жилья — перечислил Виктор Кудряшов альтернативные сферы для бюджетных инвестиций.
"Кстати, это к вопросу об инвестиционном климате — кто к нам придет, если мы буквально прогоняем инвесторов и пытаемся конкурировать с ними, в то время как можем просто получать доход от аренды земельного участка и направлять эти деньги на благоустройство тех же парков? Этот прецедент может создать у инвесторов неверное представление о Самарской области в целом", — посетовал он.
Кроме того, у Виктора Кудряшова вызывает недоумение и сама форма выбора поставщика колеса обозрения.
"На подготовку и подачу заявок участникам конкурса было дано всего три дня, в результате чего многие просто не успели их подготовить. Согласитесь, что при сумме сделки, превышающей 70 млн руб., такие сроки точно не были вызваны желанием сэкономить", — заявил Кудряшов.
Напомним, история с колесом обозрения в парке им. Гагарина длится не первый год. В 2010 г. муниципалитет нашел инвестора, готового вложиться в проект, но работы были приостановлены из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. В результате самарское колесо было демонтировано, и его увезли в Лазаревское.
Новый инвестор в 2015 г. подписал с властями Самары договор аренды участка площадью 1,5 тыс. кв. метров. Однако и на этот раз работы затормозил судебный процесс, инициированный Росреестром, отказавшимся регистрировать договор аренды земельного участка.
Минувшим летом мэрия Самары привлекла кредит в 90 млн рублей. Цена контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов за все время пользования кредитом) должна составить 47,2 млн рублей.
Был объявлен конкурс, на который заявились три компании ООО "Айрон-Кат", ООО "ПО "ГРОС" и ООО "Глобал". "АйронКат" и "ГРОС" заявили о готовности выполнить работы, соответственно, за 58,7 млн и за 70 млн руб. (при стартовой цене в 72,5 млн руб.), но обоих участников не допустили к торгам со ссылкой на предоставление не всех документов. В итоге договор был подписан с единственным оставшимся претендентом — московским ООО "Глобал", цена предложения которого совпала с максимальной стоимостью контракта.
5 октября подписание договора с победителем было приостановлено по решению Самарского УФАС. Ведомство по заявлению пермской компании "Стройиндустрия" обратила внимание на то, что на подачу заявок отводились дни с 25 по 27 сентября, тогда как по закону должно быть не менее пяти суток.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.