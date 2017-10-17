Виктор Кудряшов: "Прецедент с колесом обозрения может создать у инвесторов неверное представление о регионе"

Ситуация с колесом обозрения в самарском парке им. Гагарина негативно влияет на инвестиционный климат, заявил советник врио губернатора Дмитрия Азарова Виктор Кудряшов в первом интервью в этом статусе.

В интервью, вышедшем 17 октября в "Комсомольской правде", речь шла о социально-экономической ситуации, о теме корректировки мер соцподдержки, о наиболее острых проблемах областного центра и другом.

Журналист напомнил Виктору Кудряшову, что в свое время он в Твиттере назвал глупым решение мэрии о привлечении кредита на строительство колеса обозрения.

"Наверное, мое высказывание было излишне эмоциональным по форме, но по сути я по-прежнему не понимаю логику принятого решения. Зачем городу брать кредит под 18% годовых на эти цели, если то же колесо готово установить сразу несколько инвесторов, конкурирующих между собой? Разве у администрации нет других направлений, куда можно было потратить эти средства? Обновление транспорта, благоустройство общественных зон, переселение из ветхого жилья", — поделился мнением советник главы региона.

Обновление транспорта, благоустройство общественных зон, переселение из ветхого жилья — перечислил Виктор Кудряшов альтернативные сферы для бюджетных инвестиций.

"Кстати, это к вопросу об инвестиционном климате — кто к нам придет, если мы буквально прогоняем инвесторов и пытаемся конкурировать с ними, в то время как можем просто получать доход от аренды земельного участка и направлять эти деньги на благоустройство тех же парков? Этот прецедент может создать у инвесторов неверное представление о Самарской области в целом", — посетовал он.

Кроме того, у Виктора Кудряшова вызывает недоумение и сама форма выбора поставщика колеса обозрения.

"На подготовку и подачу заявок участникам конкурса было дано всего три дня, в результате чего многие просто не успели их подготовить. Согласитесь, что при сумме сделки, превышающей 70 млн руб., такие сроки точно не были вызваны желанием сэкономить", — заявил Кудряшов.

Напомним, история с колесом обозрения в парке им. Гагарина длится не первый год. В 2010 г. муниципалитет нашел инвестора, готового вложиться в проект, но работы были приостановлены из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. В результате самарское колесо было демонтировано, и его увезли в Лазаревское.

Новый инвестор в 2015 г. подписал с властями Самары договор аренды участка площадью 1,5 тыс. кв. метров. Однако и на этот раз работы затормозил судебный процесс, инициированный Росреестром, отказавшимся регистрировать договор аренды земельного участка.

Минувшим летом мэрия Самары привлекла кредит в 90 млн рублей. Цена контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов за все время пользования кредитом) должна составить 47,2 млн рублей.

Был объявлен конкурс, на который заявились три компании ООО "Айрон-Кат", ООО "ПО "ГРОС" и ООО "Глобал". "АйронКат" и "ГРОС" заявили о готовности выполнить работы, соответственно, за 58,7 млн и за 70 млн руб. (при стартовой цене в 72,5 млн руб.), но обоих участников не допустили к торгам со ссылкой на предоставление не всех документов. В итоге договор был подписан с единственным оставшимся претендентом — московским ООО "Глобал", цена предложения которого совпала с максимальной стоимостью контракта.

5 октября подписание договора с победителем было приостановлено по решению Самарского УФАС. Ведомство по заявлению пермской компании "Стройиндустрия" обратила внимание на то, что на подачу заявок отводились дни с 25 по 27 сентября, тогда как по закону должно быть не менее пяти суток.