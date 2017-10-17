Пассажир сбежал после неудачной попытки отобрать телефон у самарского таксиста

В Самаре правоохранители задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на таксиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам пострадавшего, во время поездки на ул. Каховской у него с клиентом произошел конфликт, переросший в потасовку. Во время драки пассажир отобрал у водителя мобильник. Однако таксист сумел выхватить из рук нападавшего телефон. После этого клиент сбежал.

Подозреваемого задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.