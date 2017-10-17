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Строительство Строительство и недвижимость

Готовность пожарного депо около стадиона "Самара Арена" составляет 51%

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Готовность пожарного депо около стадиона "Самара Арена" составляет 51%, здания МВД - 61%. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов на совместном заседании комитета по строительству и комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы 17 октября.

"Работы по строительству пожарного депо и здания МВД около стадиона "Самара Арена" выполнены на 51% и 61%, соответственно. Риски срыва работ в настоящий момент отсутствуют. Сроки завершения строительно-монтажных работ - декабрь 2017 года", - сказал Александр Фетисов.

Напомним, новое пожарное депо будет располагаться около стадиона "Самара Арена". Выезжать из него пожарные машины будут на Волжское шоссе. Депо займет общую площадь более 20 тыс. кв. м и будет рассчитано на шесть автомобилей и на семь ворот. По предварительному проекту, в нем должно быть три этажа. Здание собираются оформить в красно-белой цветовой гамме.

Вблизи депо должен будет располагаться учебно-тренировочный легкоатлетический манеж для занятий по пожарно-прикладному, спасательному спорту и физической подготовке персонала.
Помимо этого, недалеко от стадиона будет построено здание МВД.

Всего проектом планировки территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", предусмотрено обширное благоустройство, необходимое для комфортного доступа посетителей стадиона от станции общественного транспорта, северной и южной парковок до своего сектора на стадионе.

Здесь собираются разместить целый ряд спортивных и инфраструктурных объектов, которые станут неотъемлемой частью благоустройства нового городского района.

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Последние комментарии

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

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