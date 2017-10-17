Ларифуги политеха дошли до Сочи на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Во вторник, 17 октября, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в выставочном павильоне Самарской области участники собрались для того, чтобы узнать о новой разработке Самарского государственного технического университета - ларифуге.

Проект является результатом плодотворного междисциплинарного сотрудничества группы архитекторов и студентов факультета автоматики и информационных технологий.

Ларифуга (в переводе с латыни - "бродяга") - кинематическая схема, разработанная самарскими архитекторами Антоном Раковым и Юлией Ратиевой, - выставлена в павильоне робототехники фестиваля.

Шагоход за несколько дней вызвал неподдельный интерес со стороны участников и гостей фестиваля.

Как рассказал Антон Раков, идея о шагающей архитектуре зародилась уже давно. Командой архитекторов были изучены труды многих ученых, которые работали над созданием ходячих платформ.

Но разработки коллег не подошли самарским архитекторам. Причина в том, что у существующих шагоходов выше точки прикрепления опор (так называемых ног ларифуги) есть подвижные элементы.

"В нашей разработке таких частей нет. Мы придумали свою конструкцию, которая ничем не уступает существующим разработкам", - пояснил Антон Раков. В будущем разработчики планируют использовать робота в качестве передвижной платформы, которая сможет переносить на себе различные архитектурные элементы или даже целые дома.

Также одно из будущих предназначений ларифуг - освоение пространства других планет. "Как показала практика, роботы с колесами не очень хорошо ведут себя на незнакомом и неподготовленном пространстве. Колесо, какое бы ни было, требует ровной поверхности. Разработанные нами опоры в этом смысле более универсальны - они могут перешагнуть препятствие", - пояснил Антон Раков.

То, как создать уникальную ларифугу, ученым подсказала сама природа. В основу строения ног шагохода положены принципы анатомии конечностей млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых.

Конструкция уникальна еще и тем, что ее управление производится при помощи перчатки-джойстика - разработки студента факультета автоматики и информационных технологий самарского политеха Артема Бражникова.

"Перчатка-джойстик - проект, которым я занимаюсь уже третий год. Его смысл в том, чтобы при помощи перчатки можно было дистанционно управлять различными предметами. Перчатка надевается на руку, распознает простые жесты, посредством Bluetooth связывается с объектом и дает ему задачу. Буквально за неделю до форума я работал над тем, чтобы при помощи перчатки можно было управлять и ларифугами", - рассказал о своей разработки Артем Бражников.

Слова молодые ученые подкрепили демонстрацией. Управляемая перчаткой ларифуга прошлась по выставочному центу, привлекая пристальное внимание российских и иностранных гостей.

В ходе встречи советник при ректорате СамГТУ Ольга Наумова также рассказала ребятам и о других направлениях работы вуза. К примеру, в лабораториях факультета пищевых производств разработаны технологии по сыроварению, пивоварению, производству пищевых пленок, а также диетической кондитерской продукции.