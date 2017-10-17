Участник ВФМС из Самарской области задал вопрос официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой

Программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов насыщена разнообразными мероприятиями. Образовательные сессии, доклады ученых и политиков с мировым именем, мастер-классы, культурные и спортивные активности, выставки техники и инноваций и многое другое.

Участники ВФМС из Самарской области отмечают, что подобрать расписание на следующий день — трудная и крайне ответственная задача. Кроме того, чтобы попасть на ряд мероприятий, ребята заранее занимают места в зрительных залах. Самарские участники поддерживают друг друга в своем желании посетить как можно больше знаковых событий и отправляют на то или иное мероприятие одного человека, что занять места остальным товарищам.

Самарская участница Малика Иралиева еще до начала в ВФМС поставила себе задачу посетить как можно больше мероприятий с почетными гостями ВФМС.

"За один день я успела побывать на встрече с профессором Гарвардского университета в области стволовых клеток Дерриком Росси. Я знала о его достижениях, но он сумел меня поразить своей личностью — жил в 10 странах, три раза пытался получить ученую степень в разных сферах! Еще я посетила дискуссию потрясающей Татьяны Черниговской — специалиста в области нейронауки и психолингвистики. Мне очень интересна тема нейросетей, и для меня большая удача принять участие в мероприятии со специалистом такого уровня. После я пошла на встречу с Анатолием Вассерманом. И он тоже смог меня приятно удивить — мы разговаривали о системном мышлении. Всего за час общения ему удалось затронуть несколько тем. Я очень о многом задумалась и сделала множество открытий для себя как в профессиональном плане, так и в вопросе личностного роста", — поделились впечатлениями участница ВФМС-2017 из Самарской области.

Программу 17 октября с нетерпением ждал самарский участник, заместитель председателя молодежного правительства Самарской области, член ученого совета Самарского государственного экономического университета Валерий Завгородний.

Сегодня он встретился с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и директором по корпоративной политики Google в регионах Европы, Ближнего и среднего Востока и стран Африки Дороном Авни в рамках панельной дискуссии, а также принял участие в мероприятиях с участием главы ЦБ РФ Эллой Памфиловой и официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Последней самарский участник сумел лично задать вопрос.

"Я рассказал Марии Владимировне о том, как лично сталкиваюсь с негативным отношением к России со стороны своих сверстников из других стран и спросил как мы, молодое поколение, можем повлиять на снижение антироссийских настроений. Она посоветовала активнее общаться и взаимодействовать с представителями этих стран, быть терпеливым в общении. Она сказала, что самое важное — человеческое отношение, нужно учиться выстраивать максимально продуктивный и полезный диалог. Рассказывать о своей жизни, о проектах, которые мы, молодежь России и Самарской области, реализуем. Сегодня, когда так развиты соцсети, следовать этому совету легко. Я действительно обеспокоен тем, какое отношение, зачастую необъективное, есть у некоторых моих сверстников из других стран по отношению к России. И хочу приложить максимум усилий, чтобы на своем уровне повлиять на эту ситуацию. Совет Марии Захаровой буду применять уже здесь на ВФМС и, конечно же, продолжу дальше", — поделился Валерий.

Студент СГЭУ также отметил, что насыщенная до предела программа ВФМС учит участников правильно расставлять приоритеты и планировать свой день. Эти навыки, без сомнений, пригодятся в профессиональной деятельности.

"На фестивале проходит много культурных событий — показывают новинки кино, проходят музыкальные концерты, представляют спектакли лучшие театры… Но я пока не успел попасть ни на одно подобное событие! На ВФМС настолько насыщена деловая программа, что не могу пропустить ее, отдаю приоритет общению с известными спикерами. Не представляю, где еще у меня была бы возможность за такое короткое время встретиться с такими высокими персоналиями. Этот шанс я не упущу", — заверил Валерий Завгородний.

По информации организаторов, к вечеру 17 октября на фестиваль уже приехало свыше 25 тыс. участников, и продолжают пребывать ежечасно. С ними работают больше 5 тыс. волонтеров. На фестиваль приехали делегации из 185 стран. Вместе с почетными гостями и техническим персоналом общая численность участников ВФМС-2017 уже перевалила за отметку в 50 тыс. человек.