Компания "Оренсал" намерена войти в реестр кредиторов Алексея Гриншпуна

Арбитражный суд Самарской области в рамках банкротства бизнесмена Алексея Гриншпуна рассмотрит заявление ООО "Оренсал" о включении требований в реестр кредиторов на сумму 279,96 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". Заседание по иску компании назначено на 20 ноября, говорится в материалах дела.

Напомним, Алексей Гриншпун долгое время контролировал группу "СВ", головной компанией которой было ЗАО "ФПК "СВ", а крупнейшим активом — агрохолдинг "СВ‑Поволжское". Кредитная политика Гриншпуна не только привела к потере им бизнеса, но и легла в основу нескольких уголовных дел. В июле 2014 г. бизнесмен был признан виновным в причинении имущественного ущерба без признаков хищения в особо крупном размере (п. "б" ч. 2. ст. 165 УК РФ), ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Ленинским районным судом Самары было установлено, что Алексей Гриншпун в 2007 г. получил кредит в размере 33 млн руб. в банке "Форштадт" в залог моторного катера. Позже он продал судно, не погасив долг перед финансовой организацией.

В ноябре 2015 г. Ленинский районный суд Самары признал Алексея Гриншпуна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). С учетом приговора, вынесенного летом 2014 г., бизнесмену было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тыс. рублей. В частности, судом были установлены несколько сделок, осуществленных с подачи Алексея Гриншпуна, которые в итоге привели к банкротству "СВ‑Поволжское". Бизнесмен своей вины не признавал, в настоящее время он продолжает отбывать срок.

В сентябре Арбитражный суд Самарской области признал Алексея Гриншпуна банкротом, в отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества сроком на пять месяцев. Решение было принято по иску банка ВТБ, которому Алексей Гриншпун задолжал 923,78 тыс. рублей.

ООО "Оренсал", по данным "СПАРК-Интерфакс", является головной компанией оренбургского банка "Форштадт". Как следует из заявления ООО, поданного им в самарский арбитраж, в октябре 2006‑го и декабре 2007 г. ЗАО "ФПК "СВ" открыло в финансовой организации две кредитные линии, поручителем по обеим выступил Алексей Гриншпун. Компания не смогла полностью расплатиться с банком, в связи с чем тот обратился с двумя исками к бизнесмену в Ленинский районный суд Самары, который в октябре 2010 г. постановил взыскать с Алексея Гриншпуна в пользу "Форштадта" в общей сложности 279,84 млн рублей. Позже банк переуступил этот долг ООО "Оренсал". Исполнительные листы по обоим делам были выданы судом еще в 2011 г., но приставам до сих пор не удалось взыскать с Алексея Гриншпуна указанную задолженность.

Всего, согласно информации, размещенной в банке данных Федеральной службы судебных приставов России, в отношении бизнесмена открыто 46 исполнительных производств на общую сумму свыше 4 млрд рублей. По словам юристов, вероятность того, что требования ООО "Оренсал" будут включены в реестр кредиторов Алексея Гриншпуна, достаточно высока, но вернуть долг на деле будет очень сложно.